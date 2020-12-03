Группа Little Big и Николай Носков стали победителями премии "Виктория"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа Little Big и музыкант Николай Носков стали победителями Российской национальной музыкальной премии "Виктория" сразу в нескольких номинациях. Триумфаторы не смогли посетить церемонию награждения в четверг в Государственном Кремлевском дворце.

Little Big признана лучшим поп-коллективом. Композиция Uno, написанная музыкантами для конкурса "Евровидение", стала "Песней года". Клип на нее выиграл среди музыкальных видео.

"Когда мы связались с группой, Little Big сказали: "Мы вас, конечно, сильно уважаем, но нам [неважно]. Ни на какую премию мы не придем, мы панки", - пояснил соучредитель премии, руководитель радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрий Костин. - В принципе, любая другая премия обиделась бы и сказала: ничего не получите. Но мы не можем себе этого позволить. Друзья мои, это заслуженная победа, потому что большинство из вас за них проголосовало. Давайте их поздравим и пожелаем удачи".

Николай Носков стал лучшим среди рок-исполнителей, а его шоу "Живой", которое он дал при поддержке коллег после инсульта, признали концертом года.

Лучшие в 2020 году

Члены Российской академии музыки назвали поп-исполнительницей года Полину Гагарину, в аналогичной мужской номинации лучшим стал Владимир Пресняков - младший. В хип-хопе победу одержал Баста. Специальную награду как легенде отечественной эстрады вручили Ларисе Долиной, за развитие популярной музыки в России - Игорю Матвиенко.

Звание "Поэт года" эксперты отдали Михаилу Гуцериеву за песню "Ты не целуй", "Композитор года" - Константину Меладзе за "1+1".

Песня "Чики" Ивана Дорна к одноименному сериалу победила среди саундтреков. В номинации "Городской романс" первенство за "Прости" у Сергея Трофимова. "Танцевальным хитом года" признали дуэт Cream Soda & Хлеб "Плачу на техно".

В новой номинации, введенной на фоне пандемии коронавируса, - "Онлайн-концерт года" - победило шоу Леонида Агутина на платформе Okko.

Вручение премии "Виктория" впервые прошло без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Участников разместили на сцене на фоне пустого зала - как напоминание о том, что публика необходима артистам. "Никогда не выходил в зал, в котором не было бы ни одного человека. И не дай бог, чтобы это повторилось", - заявил Николай Басков. Телеверсию шоу 18 декабря покажет канал "Россия-1".

О премии

Премия "Виктория" учреждена поэтом, меценатом Михаилом Гуцериевым, композитором, продюсером Игорем Крутым и руководителем радиохолдинга "ГПМ-Радио" Юрием Костиным и вручается ежегодно с 2016 года. Победители определяются по результатам закрытого голосования жюри - членов Академии российской музыки, в числе которых - народные артисты России, топ-менеджеры крупнейших медиахолдингов и лейблов, известные продюсеры.