Анна Нетребко выступит в Мариинском театре на вечере романсов Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Романсы Петра Чайковского в исполнении народной артистки России Анны Нетребко прозвучат в пятницу на камерном концерте, составленном из романсового наследия композитора. Вечер пройдет в Концертном зале Мариинского театра в сопровождении концертмейстера, лауреата Национальной оперной премии "Онегин" Ирины Соболевой, сообщила ТАСС пресс-служба Мариинки.

"Вечер имеет подзаголовок "Музыка петербургских салонов" и отсылает одновременно и к "салонной" стилистике сочинений Чайковского, и к традиции светских музыкальных вечеров. Вместо с Анной Нетребко в концерте примут участие солисты Сергей Скороходов, Михаил Петренко и Олеся Петрова", - рассказали в пресс-службе.

Анна Нетребко неоднократно включала в свои программы романсы Чайковского. Фирмой Deutsche Grammophon записан ее концерт с Даниэлем Баренбоймом в Зальцбурге, где она исполняла романсы Чайковского, а также Николая Римского-Корсакова. Этот концерт станет своеобразной прелюдией к выступлению Анны Нетребко 7 декабря в опере "Евгений Онегин". Партию Татьяны в Петербурге она еще ни разу не пела.

Оба вечера входят в программу, посвященную 180-летию со дня рождения Петра Чайковского. По этому случаю в фойе Новой сцены открыта выставка, посвященная сотрудничеству Чайковского с Мариинским театром и жизни его сочинений на петербургских подмостках.