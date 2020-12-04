Аудиосериал "Пост" Глуховского выходит в формате электронной книги

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Аудиосериал "Пост" писателя Дмитрия Глуховского выходит в формате электронной книги. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel.

Весной 2019 года Глуховский создал "Пост" специально Storytel. До сих пор эта история существовала в аудиоформате. Изначально Глуховский договорился с сервисом, что на бумаге и в электронном виде он опубликован не будет. Произведение, по данным сервиса, за это время получило много положительных отзывов, читатели просили дать возможность прочесть его как книгу.

"В конце концов автор и издатель сдались: опробовав на "Посте" себя как чтеца и попутно запустив совершенно новый для России формат аудиосериала, Дмитрий Глуховский посчитал, что запрет на издание электронной книги можно снять", - сказали в пресс-службе.

"Это был эксперимент, я хотел понять как будет восприниматься текст, существующий только в аудиоформате, которого в публичном доступе нет на бумаге и в электронном виде, как его воспримут читатели и критики, как к нему буду относиться я сам. Теперь для чистоты эксперимента я должен посмотреть, как текст будет восприниматься в электронном виде", - сказал Глуховский ТАСС.

"Пост" выходит на площадке Litnet. За Storytel останется право издавать эту историю во всех трех форматах, включая бумажную.