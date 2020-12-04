"Союзмультфильм" представит новогоднюю серию о Чебурашке и Крокодиле Гене в декабре

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Союзмультфильм" выпустит новогоднюю короткометражку о приключениях Чебурашки и Крокодила Гены, героев озвучат певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник, сообщает пресс-служба киностудии в пятницу.

"Союзмультфильм" решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная - эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей", - рассказала председатель правления студии Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.

Мультфильм под названием "Чебурашка. Секрет праздника" представят в декабре. Картина продолжительностью шесть минут станет музыкальной, песню для нее написал композитор Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника.

"Интересно было работать над песней. Для меня это привычная работа. И тем не менее изменить собственный тембр настолько, чтобы в Чебурашке не угадывалась Анжелика Варум, было непросто. <…> Песня получилась трогательная до слез, в лучших традициях нашего детства", - поделилась Анжелика Варум. По словам Агутина, композиция родилась очень быстро, поскольку возможность поработать над мультфильмом его очень вдохновила. Дата премьеры станет известна позже.