Кинофестиваль стран Арктики Arctic open пройдет в Архангельске в смешанном формате

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Международный кинофестиваль стран Арктики-2020 Arctic open открылся в пятницу в Архангельске. Как рассказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова, в связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции фестиваль пройдет без конкурсной программы, ряд мероприятий перенесен в онлайн.

"Фестиваль в этом году проходит в гибридном формате: офлайн и онлайн. Фильмов в этом году два раза меньше, чем обычно, у нас нет конкурсной программы. Торжественного открытия у нас тоже нет, мы начинаем кинопоказы. Зрители увидят 25 картин режиссеров из четырех стран: России, Канады, Швеции и Дании", - сказала Статикова.

Тематика кинофестиваля-2020 обозначена как "Поиск новой реальности и соединение несоединимого". "Это касается как тем, которые поднимают авторы и режиссеры, так и эклектики форматов, стилей, жанров кинокартин, - пояснила программный директор фестиваля Анжелика Долинина. - Например, якутский фильм "Пугало" Дмитрия Давыдова, получивший Гран-при "Кинотавра". Он рассказывает об отшельнице-знахарке, презираемой людьми, но являющейся их единственным шансом на спасение. И также якутский фильм "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой о случайной встрече на безлюдном острове людей разных поколений, разных ценностей, но незаметно ставших друг другу родными. Еще один пример: "Спасение" Ивана Вырыпаева - о девушке, воспитанной в монастыре, и ее встрече с большим миром и незнакомой культурой, и его премьерный фильм "UFO" - тема объяснения метафизики чувств с образами реального мира".

Встречи вживую и онлайн

Как отметила Статикова, режиссеры из Якутии приехали в Архангельск и представят свои фильмы зрителям. "Российские участники смогли приехать из Якутии, Москвы и Санкт-Петербурга, они представят фильмы вживую, а иностранные участники выйдут в онлайн, - сказала Статикова. - Мы делаем все, чтобы сделать практически живую встречу, но через экран. Мы надеемся, что эффект живого присутствия не пропадет и зрители смогут так же из зала задавать вопросы, вести разговор через переводчика".

В международной программе кинофестиваля - фильм о юной экоактивистке Грете Тумберг "Я, Грета" шведского режиссера Нэйтана Гроссмана. Он приехать не смог, но записал обращение для зрителей кинофестиваля. Теме экологии также посвящена датская картина "Открывая заново" режиссера Фи Амбо об эксперименте в школе Копенгагена, где дети на заброшенном, участке города знакомятся с природой и творят свой собственный мир. Фильм представит директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг Рейнхольдт.

Программа канадских фильмов пройдет в Архангельске при поддержке посольства Канады в России. Arctic open покажет киноленту "Анна на высоте 13000 футов" режиссера Казика Радванского. Это история молодой женщины, жизнь которой меняет прыжок с парашютом.

Всего в программе 11 премьерных фильмов 2020 года для разного возраста аудитории. Arctic open покажет ретроспективу классика отечественной анимации Андрея Хржановского, в том числе его новую полнометражную анимационно-документальную картину "Нос, или Заговор "не таких", посвященную новаторам в искусстве, людям, которые опережали свое время. На встречу со зрителями в Архангельске приедет художник-мультипликатор школы-студии "Шар" Варвара Яковлева, а с Хржановским встреча пройдет онлайн. Прямые эфиры запланированы также с российским режиссером Иваном Вырыпаевым и канадским режиссером Гаем Меддином. "У картин Гая Меддина уникальный и провокационный стиль, он сочетает андеграунд со стилистикой черно-белого немого кино", - отметила Долинина.

Новые форматы

Фестиваль будет проходить с 4 по 6 декабря на четырех площадках: три из них в Архангельске, одна в Северодвинске. В прошлом году фестиваль проходил на 20 площадках в пяти городах. В этом году впервые организаторы сделали уличный Арктический кинотеатр. Вечером в пятницу показы пройдут в Петровском парке в центре Архангельска. "Техника, думаем, выдержит - погода позволяет. В Архангельске около минус пяти градусов, а оборудование рассчитано до минус 20 градусов. Разворачиваем экран, разворачиваем проектор и делаем кинотеатр, но максимум на 50 человек - больше нельзя", - рассказал ТАСС руководитель архангельского представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев.

Уличная программа рассчитана примерно на два часа. Как пояснил Конычев, если все пройдет удачно, то на следующий год Арктический кинотеатр будет развернут на все дни фестиваля. "Мы смотрим на опыт норвежских коллег, они показывают фильмы массово, сидят на подушках, в пледах и смотрят кино на улице", - добавил собеседник агентства.

В программе кинофестиваля пройдет круглый стол, где будет представлено, как регионы работают по системе рибейтов. Рибейты - региональные субсидии на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. Они предоставляются на конкурсной основе. Решение о предоставлении рибейтов принимает региональная кинокомиссия. Такой коллегиальный совещательный орган, например, в Мурманской области был создан в 2020 году для координирования работы по поддержке и развитию кинопроизводства в регионе. В Архангельской области пока такой кинокомиссии нет. "Свой опыт представят три кинокомиссии: Мурманск, Калининград и Петрозаводск. Они подключатся удаленно, к нам приедут заинтересованные в съемках в Архангельской области, а также те, кто здесь уже снимал, расскажут о своем опыте работы", - отметил Конычев.

По его словам, Архангельская область может быть площадкой для съемок исторических фильмов, причем не только, где действие происходит на севере. "У нас, скажем, можно снимать Волгу - на Северной Двине есть единственное в стране судно [действующий пароход-колесник "Гоголь", которому более ста лет], которое это позволяет", - пояснил он.

В течение фестиваля режиссер Иван Вырыпаев будет проводить мастер-класс для театральных режиссеров, которые хотят освоить новые форматы. Как отметила Статикова, планировалось, что Вырыпаев приедет лично, но в связи с пандемией он не смог выехать из Польши. Поэтому все занятия будут проходить онлайн. "86 участников подали заявки буквально со всей России на этот мастер класс "Кино+театр", Союз театральных деятелей строго подошел к отбору, отобрали всего 30 человек, именно тех, кто заинтересован, кто будет работать по этой теме, кто понимает, разбирается. Там нет праздных слушателей - только профессиональные театральные режиссеры. Уфа, Евпатория, Севастополь, много очень городов", - сказала директор фестиваля.

Слушатели будут учиться, как переводить спектакли в телевизионный формат, адаптировать их для видео. "Мы потом эти ссылки откроем, этот семинар будет доступен", - добавила она.