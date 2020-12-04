Black Lives Matter возглавило список самых влиятельных явлений в искусстве

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Движение Black Lives Matter возглавило список ста самых влиятельных явлений в мире искусства в 2020 году по версии британского журнала ArtReview. Традиционно лидером рейтинга становился определенный деятель или группа лиц, внесших значительный вклад в развитие искусства, однако впервые за долгое время первое место заняло целое движение.

В 2020 году, как считают составители рейтинга, Black Lives Matter спровоцировало целую волну перемен в мире искусства. "BLM стало символом глобального признания расовой справедливости и смены парадигмы в современной культуре", — указывается в сообщении ArtReview. То, что началось как протест против жестокости полиции в Соединенных Штатах, убеждены авторы рейтинга, резко изменило мировой культурный ландшафт. Это привело к тому, что многие крупные учреждения и компании начали уделять больше внимания борьбе с расовой дискриминацией.

На второй строчке, по данным рейтинга, расположился индонезийский арт-коллектив ruangrupa, основанный в Джакарте в 2000 году. Интересно, что с индонезийского название группы переводится как "пространство для искусства". Кроме того, в первую "пятерку" вошло международное движение #MeToo против сексуального насилия (4 место)

Движение Black Lives Matter возникло еще в 2012 году. Его основателями стали Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс. Сторонники BLM выступают против полицейского произвола и расовой дискриминации. Масштабные протесты этим летом после убийства в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда привели к новому подъему BLM.