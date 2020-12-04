"Роскино" станет единым оператором по продвижению российского кино на зарубежных рынках

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Роскино" станет единым оператором по продвижению российского кино за рубежом со следующего года, сообщила журналистам в пятницу министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Роскино" станет единым оператором в следующем году. Формы поддержки и сами мероприятия будут самыми разнообразными. Мы будем смотреть, как развивается рынок и экономическая ситуация в развитых странах и, исходя из этого, выбирать тот формат мероприятия, который возможен. Нам важно присутствие на фестивалях категории А, особенно это важно, когда речь идет о дебютах. Очень важно, и со стороны министерства культуры, и со стороны "Роскино", единое звучание национального кинематографа", - сказала Любимова.

Глава "Роскино" Евгения Маркова напомнила, что в 2020 году компания провела первый международный онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition. "Это была спасительная история для отрасли, она помогла стимулировать продажи. На абсолютном затишье мы получили невероятный охват в зарубежной прессе. Мы проверили статистику: упоминание российских проектов в зарубежной прессе увеличилось в четыре раза. Безусловно, это стало также точкой монетизации отрасли и возможностью продажи проектов на международные рынки. Эти продажи исчисляются миллионами долларов", - пояснила она.

Кроме того, компания в этом году организовала образовательную программу EAVE On Demand In Russia для российских продюсеров, которые хотят работать на международных рынках, и стала создателем нового бренда Russian Film Festival, направленного на знакомство международной аудитории с разными сегментами российского контента. С 9 ноября по 30 декабря онлайн-фестивали российского кино проходят на платформах Австралии, Мексики, Испании и Бразилии. Как уточнили в "Роскино", в Австралии, где фестиваль уже завершился, российские фильмы посмотрели почти 100 тыс. зрителей.

Одной из задач компании также является усиление имиджа отечественной индустрии как сильного партнера по совместному производству, поскольку именно это направление является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения на международные рынки.