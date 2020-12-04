ГИТИС объявил набор на бесплатные программы для актеров русских театров стран СНГ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский институт театрального искусства - ГИТИС объявил о наборе на бесплатные программы повышения квалификации для актеров русских театров стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения в пятницу.

"С 13 по 18 декабря 2020 года в ГИТИСе при поддержке Россотрудничества пройдут бесплатные программы повышения квалификации для актеров русских театров стран СНГ. Преподавание будет вестись дистанционно с использованием ресурсной базы Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, созданного в ГИТИСе в рамках нацпроекта "Культура", - говорится в сообщении.

Три программы пройдут по двум направлениям: актерское мастерство и сценическая речь. Объем каждой - 16 академических часов. Курсы проведут преподаватели кафедр сценической речи, режиссуры драмы и мастерства актера ГИТИСа.

В пресс-службе уточняют, что право бесплатного участия в программах повышения квалификации имеют актеры, работающие в русских театрах стран СНГ на постоянной или контрактной основе. После обучения они получат удостоверение о повышении квалификации. Проект проводится при поддержке Министерства культуры РФ.