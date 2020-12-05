Театр на Таганке представит новую версию "Отелло"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Отелло", где роль Дездемоны исполнит Ирина Апексимова, а роль Яго - Надежда Толубеева, состоится в Московском театре на Таганке в субботу. Постановка позволит по-новому взглянуть на пьесу Шекспира, считает режиссер Андрей Гончаров.

"Когда я думал над материалом, мне показалось, что сочетание Шекспира и "Таганки" - это интересно. Мне давно хотелось поставить "Отелло", чтобы Дездемону сыграла взрослая, опытная, талантливая актриса. Я предложил это Ирине Викторовне Апексимовой, она согласилась, и с того момента началась работа", - рассказал Гончаров журналистам в преддверии премьеры.

Роль Яго сыграет актриса Надежда Толубеева, а Отелло - Роман Колотухин. "Мне показалось интересным, чтобы роль Яго исполнила женщина. Вот какие-то такие вещи, на мой взгляд, помогают услышать текст Шекспира по-другому, по-новому. Надеюсь, что это получилось", - добавил режиссер.

Для него это не первый опыт в Театре на Таганке: в 2019 году он дебютировал на Малой сцене, представив эскиз по повести Даниила Хармса "Старуха", после чего был приглашен для постановки спектакля на основной сцене.

Директор Театра на Таганке, актриса Ирина Апексимова отметила, что в лице Гончарова она открывает для новой публики замечательного режиссера, "который затмит очень многих любимцев театралов". Она добавила, что ее Дездемона - гимн всем женщинам, которые не перестают верить в настоящую любовь. "Я понимаю, что "про любовь" - это очень общее, но это про то, что есть вера, несмотря на то, что тебе 30, 50, 75 или 80 с чем-то. И ты все равно веришь, что это есть - великое чувство, о котором писали Шекспир, Чехов", - сказала она журналистам.

Апексимова не боится сравнений с другими актрисами, учитывая, что роль Дездемоны обычно играют юные девушки. "В силу своих внешних данных, в силу своего амплуа даже в юном возрасте Дездемону я играть не могла, поэтому не боюсь сравнений. Это безумство режиссера Андрея Гончарова, это его предложение было сыграть Дездемону. А у меня есть такая особенность - я люблю делать странные вещи, странные повороты", - сказала актриса.