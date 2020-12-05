В Петербурге пройдет фестиваль негосударственных театров "Рождественский парад"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. XXVII Фестиваль негосударственных театров и театральных проектов "Рождественский парад" открывается в субботу в Петербурге. Более 20 коллективов из разных городов России покажут свои работы в живом исполнении, сообщил журналистам председатель экспертного совета фестиваля Александр Платунов.

"Вопреки всем сложностям, связанным с пандемией, мы все же решили провести наш фестиваль вживую, потому что для нас было очень важно сохранить особую трепетность личных контактов, пусть хотя бы и в масках", - сказал Александр Платунов. Он отметил, что для фестиваля по-прежнему важно открывать новые имена, новые названия и новые театры.

На этот раз в программе фестиваля особое внимание уделяется музыкальным спектаклям. Так, новый участник "парада" театр "Ансамбль A'capella FM" из Великого Новгорода представит оригинальную версию повести Бориса Вахтина "Одна абсолютно счастливая деревня", где главным выразительным средством стали песни, совмещенные с драматической игрой и работой с куклами. Музыкальный спектакль "На вяку, как на таку" актрисы Екатерины Ряжских создан на основе фольклора, собранного в Липецкой области. Лауреат фестиваля "Балет. Театр" 16 декабря закроет "Рождественский парад" новой постановкой "Песни Ри" хореографа Дарьи Вергизовой. Проект возник из цикла песен "Songs for Ri", написанного композитором Анжеликой Габибовой для вокалистки Ри Виноградовой.

Откроет программу на сцене Дома актера победитель прошлого фестиваля - театр-студия "Закулисье" из Ленинградской области (с комедийной драмой "Билокси блюз" по пьесе Нила Саймона).

Старые друзья и дебютанты

В числе давних друзей фестиваля - пермский театр кукол "Карабаска", который представит новый спектакль "Кукольные страсти по королю Лиру". Вольный пересказ трагедии Шекспира создали режиссер Андрей Тетюрин и актер Даниил Петров. Поэтическую программу "Тихий час" по стихам Пушкина, Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой привезет из Уфы актриса и режиссер Светлана Аюпова.

Среди дебютантов - сразу несколько театров из Нижнего Новгорода. Сатирическую сказку для взрослых "Колхозница и рабочий" покажет Центр театрального мастерства, творческое объединение "Нетеатр" представит драматическую комедию "Беспечная нота", а Нижегородское содружество актеров "К.А.Р.М.А." привезет на фестиваль спектакль Александра Ряписова "А рыбы спят?" по пьесе Йенса Рашке.

В период карантина сформировался дебютирующий на фестивале коллектив молодых петербургских авторов, создавший сказку-оперу "Аннике невеста каменная" по мотивам карельского эпоса. Спектакль объединяет музыку, вокал, изобразительное искусство и хореографию.

По словам координатора проекта, члена экспертного совета Марины Старовойтовой, заявок на фестиваль пришло вдвое больше. Целый ряд фестивальных спектаклей создан для юных зрителей.

Спектакли покажут в Доме актера, Камерном театре Малыщицкого, на сцене "Особняк. Театр", на малых сценах ТЮЗа и Театра имени Веры Комиссаржевской. Традиционно в период фестиваля пройдут обсуждения увиденных работ и мастер-классы.

О фестивале

Фестиваль "Рождественский парад" был основан Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке городского комитета по культуре.

В начале пути фестиваль открыл немало имен, ставших известными далеко за пределами России. Среди них - Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Юрий Бутусов, Григорий Дитятковский, Михаил Трухин. В числе его первых лауреатов был и режиссер Андрей Могучий, возглавляющий ныне Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова.