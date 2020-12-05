В Феодосии отреставрируют бывшую дачу табачного фабриканта Стамболи

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Одну из визитных карточек Феодосии - дачу табачного фабриканта И. В. Стамболи - отреставрируют к концу 2022 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Республики Крым.

"Работы будут выполнены до конца 2022 года", - сообщили в пресс-службе министерства.

В 2015-2017 годах на даче, которая является объектом культурного наследия федерального значения, были проведены научно-исследовательские, а также первоочередные противоаварийные и частично ремонтно-реставрационные работы. В конце ноября 2020 года акционерное общество "Баварский дом" из Москвы определено единственным подрядчиком по выполнению сохранных работ.

Дача Стамболи в Феодосии - визитная карточка города наряду с картинной галереей И. К. Айвазовского. В 1990-е годы в ней находился ресторан, капитальные работы по сохранности не проводилось. После воссоединения Крыма с Россией принято решение по выполнению работ по сохранению дачи. Общая сумма превысит 163,7 млн рублей. Работы будут выполнены на фасаде и внутри здания, где сохранились гостиная, столовая, лестница, комнаты на втором этаже.

Строительство дачи длилось с 1909 по 1915 годы. Табачный промышленник И. В. Стамболи (1877-1958) преподнес ее в дар своей жене. Дача выстроена в неомавританском стиле на берегу Феодосийского залива Черного моря. При строительстве и отделке использовались ценные породы дерева, мрамор. В здании расположен единственный в России музей подводной археологии.

Стамболи - представитель караимов (малочисленного коренного крымского народа). Он имел табачную фабрику в Феодосии, доставшуюся ему от отца. Фабрикант сделал ставку на табаки крымских сортов, которые активно пропагандировал. Они получали золотые медали на всемирных выставках.

Реставрация виллы "Ксения"

Власти планируют также отреставрировать виллу "Ксения" в поселке Симеиз, построенную в начале XX века по идее и проекту известного архитектора Н. П. Краснова, автора императорского Ливадийского дворца. Как отметили в Минкультуры Крыма, на вилле планируется завершить необходимые работы в 2021 году. На эти цели выделено 143,47 млн рублей.

Работы по сохранению культурного наследия в регионе начались в 2015 году.

По информации пресс-службы Минкультуры Крыма, на территории республики производственными работами охвачены 13 объектов культурного наследия.

На выполнение в 2020-2022 годов мероприятий по сохранению объектов культурного наследия предусмотрен общий объем финансирования в сумме 4,28 млрд рублей.

В Крыму расположены 2 058 объектов культурного наследия федерального и регионального значений.