МХТ им. Чехова готовит спектакль по пьесе Тургенева "Месяц в деревне" в 5D

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский Художественный театр имени А. П. Чехова объявил на 24 и 25 декабря первую премьеру сезона, которой станет спектакль "Месяц в деревне" по пьесе Ивана Тургенева в постановке режиссера Егора Перегудова. Об этом сообщила ТАСС в субботу пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"Первой премьерой сезона на основной сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова станет спектакль "Месяц в деревне" в постановке Егора Перегудова, который будет показан 24 и 25 декабря", - сказала пресс-атташе. Она добавила, что спектакль готовился уже давно, но из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса его выпуск отложили.

Сам режиссер Егор Перегудов подтвердил, что первый показ "Месяца в деревне" должен был состояться 30 июня. "Но спектакль выходит зимой", - подчеркнул он. "Мы сочинили спектакль вместе с художником Владимиром Арефьевым, для которого природа - одно из важнейших действующих лиц, поэтому для нашего спектакля придуманы пространство и атмосфера, дающие зрителю эффект полного погружения в мир деревни. Такой Тургенев в 5D. С запахами и тактильными ощущениями. Настолько все реалистично, что мы предупреждаем зрителей одеваться теплее: лето в деревне выдалось холодное", - заявил режиссер.

Он отметил, что пьеса Ивана Тургенева "Месяц в деревне" - знаковая. "На мой взгляд, это история про людей, которые не позволили себе совершить поступок, не позволили проверить, что будет, если разрешить себе быть "нехорошим" и поступать, как хочется, а не как должно. Все сохраняют представление о самих себе как о прекрасных людях, но счастливы ли они в этом? Может быть, нужно шагнуть за рамки и позволить совершить что-то немыслимое, чтобы понять, что такое настоящее счастье?" - поделился режиссер.

В спектакле заняты Наталья Рогожкина, Эдуард Чекмазов, Станислав Дужников, Александр Семчев, Павел Ворожцов, Александр Усов, Надежда Калеганова, Кузьма Котрелев, Анастасия Скорик, Маруся Пестунова.

Знаковая пьеса

"Открылся нынешний сезон 7 сентября новой постановкой "Чайки", которую осуществил известный литовский режиссер Оскарас Коршуновас", - напомнила пресс-атташе театра. Она уточнила, что второй раз за 2020 год МХТ имени А.П. Чехова ставит одну из важнейших для своей истории пьес. "Чайка" Чехова была манифестом Московского Художественного театра. "Месяц в деревне" Тургенева - еще одна значимая для МХТ постановка, в которой Станиславский начал вводить свою знаменитую "систему". Сегодня театр возвращается к своим истокам - созданию репертуара на основе больших драматических произведений, в которых заложены рассуждения о смысле жизни, глубинных побуждениях человеческих поступков, движениях души", - подчеркнула Витвицкая.

Пьеса написана Тургеневым в 1850 году, но опубликована только пять лет спустя, продолжила она исторический экскурс. Несмотря на то, что в XIX веке в постановках "Месяца в деревне" играли великие актрисы - Мария Ермолова, Гликерия Федотова, Мария Савина, по-настоящему пьесу открыл XX век.

"9 декабря 1909 года в Художественном театре состоялась премьера "Месяца в деревне". Спектакль поставили Константин Сергеевич Станиславский (он также был исполнителем роли Ракитина) и Иван Михайлович Москвин. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова сыграла Наталью Петровну, Лидия Коренева - Верочку, Николай Массалитинов - Ислаева, Ричард Болеславский - Беляева", - перечислила собеседница агентства.

Она обратила внимание на то, что в трактовке основателя МХТ главным было воссоздание на сцене мира русской усадьбы. Историк МХАТа Инна Соловьева в своей статье назвала это "стилизацией-любованием" и "стилизацией-оплакиванием". А критик Николай Эфрос писал, что "40-е годы XIX века предстали на сцене Художественного театра не в своей археологической точности, но в светлой дымке поэтического увядания. Тургеневская мягкая акварельная гамма, ее застенчивый лиризм, налет особой изящной ласковости сообщали и контурам обстановки, и покрою костюмов, и тонко подобранным деталям быта характер своеобразной стилизации под старину".

Что касается смыслов, заложенных Станиславским и Москвиным, то на первый план вышла тема чести. "Долг и страсть. Честь и страсть. Их столкновение, в котором Станиславский оказывается на стороне долга и чести", - отмечала историк Инна Соловьева.

"У режиссера Егора Перегудова совсем другой ракурс на историю, рассказанную Тургеневым. Авторский текст перемонтирован и сокращен, но "тургеневское кружево", "тургеневская вязь" никуда не исчезли", - заверила пресс-атташе МХТ имени А.П. Чехова.