В Петербурге открыли выставку "Сердце Кутузова" к 275-летию со дня рождения полководца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге открыл для публики выставку "Сердце Кутузова", приуроченную к 275-летию со дня рождения русского полководца и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция, построенная вокруг сказки-притчи современного детского писателя Бориса Сергуненкова, представлена на площадке Нарвских триумфальных ворот - памятника в честь победы России в войне с армией Наполеона.

"Использовать сказку для того, чтобы на ней построить выставку, - это первый такого рода опыт, с которым мы решили поэкспериментировать. И поскольку сказка говорит о том, как во время Великой Отечественной войны сердце Кутузова бьется в сердце каждого отважного воина, по этим двум сопоставлениям мы и построили выставку. У нее есть историческая часть, рассказывающая о Кутузове, об основных вехах его жизни и боевого пути, и есть эмоциональная часть, [ее] ядро. Это, конечно, сказка. Ее озвучил Илья Михайлов-Соболевский, режиссер, музыкант, ведущий телевидения. Он подобрал звуковой ряд, и получилась полноценная аудиосказка, аудиоспектакль", - рассказала ТАСС начальник отдела "Нарвские триумфальные ворота" Музея городской скульптуры Наталия Яблонская.

Исторический раздел выставки - это изображения из музейных фондов, фотографии, гравюры и акварели современных художников. "Это история, которая связана с тем, как образ Кутузова начинает активно использоваться писателями, поэтами, художниками буквально сразу после смерти. Мы начинаем с гравюры, которая показывает Пушкина перед гробницей Кутузова в Казанском соборе, и заканчиваем тем, как сейчас наш музей хранит память, ухаживая за памятниками и другими [объектами], связанными с Кутузовым", - отметила собеседница агентства.

Среди примечательных экспонатов Яблонская назвала модель памятника полководцу, который стоит у Казанского собора в центре Санкт-Петербурга. "Нам впервые отдали памятник в Нарвские ворота, да еще и так надолго. Это для нас огромная честь, - сказала она. - Это такая возможность заглянуть в глаза полководцу, посмотреть вблизи. Благодаря модели мы можем посмотреть на все нюансы, которые снизу не всегда видны на памятнике", - отметила собеседница агентства.

Выставка сопровождается аудиоспектаклем и иллюстрациями к сказке. В экспозиции представлено творчество таких мастеров книжной иллюстрации, как Георгий, Александр и Валерий Траугот, Олег Дергачев, Валерий Цикота.

Часть экспонатов для выставки предоставили Центральный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственный историко-мемориальный музей "Смольный", Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей-панорама "Бородинская битва", медиатека Музея ВДНХ и другие. Экспозиция будет доступна по 19 сентября 2021 года.

О Нарвских триумфальных воротах

Нарвские триумфальные ворота были сооружены в 1834 году по проекту Василия Стасова на месте первоначальной арки из дерева, возведенной архитектором Джакомо Кваренги для торжественной встречи победоносной русской гвардии, возвращающейся из Парижа в 1814 году. К работе над скульптурным убранством арки были привлечены лучшие скульпторы Академии художеств, в том числе Василий Демут-Малиновский, Петр Клодт и другие. В 1939 году Нарвские триумфальные ворота стали частью коллекции Государственного музея городской скульптуры. В 1978 году было решено создать внутри памятника экспозицию, посвященную Отечественной войне 1812 года и истории сооружения, она открылась в 1980 году.

О Кутузове

В 2020 году отмечается 275 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова - выдающегося русского полководца, государственного деятеля, дипломата, главнокомандующего русской армией во время Отечественной войны 1812 года, первого полного кавалера ордена святого Георгия. Кутузов был учеником и соратником Александра Суворова. Два раза был серьезно ранен, находившийся в русской армии принц де Линь по этому поводу записал: "Надобно думать, что Провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая смертельна". После смерти Кутузова гроб с его телом солдаты несли на руках от Нарвских триумфальных ворот до места захоронения в Казанском соборе.