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В Казани в здании кафедрального собора открылся Музей истории старообрядчества

Проект музея разрабатывали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани

ТАСС, 5 декабря. Музей истории старообрядчества открылся в Казани в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви, над проектом работали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. В экспозиции музея отражена история раскола Русской церкви, возникновения старообрядческих храмов в Казани, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"В Казани состоялось открытие музея истории старообрядчества. Музей расположен в здании Кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви. Финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников, Татарстан также принимал в этом активное участие", - говорится в сообщении.

Республика привлекла средства на ремонт помещений, монтаж отопления и водоснабжения, видеонаблюдения и сигнализации, создание экспозиции, а также на благоустройство территории собора.

"К разработке проекта музея были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В экспозиционный комплекс включены следующие разделы: история раскола, ранняя история старообрядчества, возникновение старообрядческих храмов в Казани, богослужебные книги, старообрядческая рукописная традиция, купцы-старообрядцы и меценаты Казанской губернии", - добавили в пресс-службе.

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