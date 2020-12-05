Директор "Бреры" убежден, что музеи могут существовать как реально, так и виртуально

РИМ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Музеи в ближайшем будущем перейдут на комбинированную форму работы, предлагая, наряду с физическими посещениями, высококачественный цифровой продукт, который будут продавать посетителям. В этом убежден директор миланской пинакотеки "Брера" Джеймс Брэдберн, который рассказал в субботу в интервью корр. ТАСС о своем видении музейного будущего и опыте работы своего музея в пандемию.

"Брера" была закрыта одной из первых после начала распространения коронавируса в Италии еще в конце февраля, но, по словам директора, пинакотека оказалась одной из самых передовых в области цифровых проектов, уже существовавших к тому моменту. "Для нас это [пандемия] стало лишь ускоряющим фактором. У нас уже была онлайн-программа, и физическое закрытие не стало большой проблемой, через два дня мы уже начали визиты по музею при закрытых дверях", - вспоминает канадско-британский музеолог. "Это лишь укрепило и улучшило наши цифровые предложения, которые вполне могут заменить физическое присутствие в музее, - продолжил он. - Для меня музей может существовать как реально, так и виртуально, к нам приходят онлайн, и всем посетителям предлагаются услуги высочайшего уровня".

По его мнению, музеи повторят путь газет и периодических изданий, которые сочетают печатный и электронный формат. "Разумеется, мы сейчас не получаем доходов от продажи билетов, но онлайн-формат предлагает решения. Если музей станет виртуальным, вход тоже может быть платным. Будущее музеев - это смешанный формат работы. Это как газеты, которые перешли на электронный стандарт. Первые пять лет они были доступны в интернете бесплатно, а потом стали продавать подписку, мы идем по тому же пути, и это будущее музеев", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, он считает, что те музеи, которые в ближайшие пять лет не смогут предложить высококачественный цифровой контент, обречены на разорение. "Разумеется, сервис за плату должен быть высокого уровня, и не все музеи пока могут предложить такой уровнь. Я лично вижу в этом опыте возможность уйти от ошибочной модели музейного бизнеса, в котором доходы поступают только от продажи входных билетов. Это ошибка. У "Бреры" есть разные источники дохода. Мы входим в тройку ведущих музеев страны, у нас есть государственная поддержка, у нас есть фонд "Друзей "Бреры", у нас есть подписчики, и мы как раз сейчас переходим на систему абонентской подписки", - рассказал директор.

По его мнению, положительный момент в нынешнем закрытии музеев состоит в том, что стала понятна ошибочность установки, что музей существует только для туристов и для туристического предложения. "Музей - это учреждение созидания коллективной памяти. Музей - это как больница или школа, такое же нужное функциональное учреждение, предлагающее основополагающую услугу для общества", - сказал Брэдберн.

Выставка книг для детей из СССР

Брэдберн, канадец по происхождению, пять лет возглавляет пинакотеку "Брера" и Национальную библиотеку Брайденсе, основанную императрицей Марией Терезией Австрийской в конце XVIII века и располагающую богатейшей и ценнейшей коллекцией книг. В Италии он живет более 15 лет, потому что до "Бреры" возглавлял флорентийский выставочный Палаццо Питти. Он работал в Германии, а также в России еще в советские времена и прекрасно знаком с нашей страной. Наряду с французским, немецким, голландским, итальянским Брэдберн владеет русским.

Связь с Россией, а также интерес к миру детей (Брэдберн сам пишет детские книги) подтолкнули его к реализации нового проекта. Дочь пары архитекторов из Германии, которые в молодости работали в Советском Союзе, сначала в Москве, потом в Таджикистане, передала собранную ими коллекцию советских книг. "Это очень интересная история. Их фамилия Адлер, они были архитекторами, он родился в тогдашней Австро-Венгрии, учился в Вене. Она немка. Независимо друг от друга в начале 1930-х они отправились в Советский Союз, где познакомились и поженились. Потом они вернулись в Германию, но были вынуждены бежать в Англию, потому что он был евреем", - рассказ директор.

Нынешняя владелица хотела показать эти произведения и передала в дар 257 советских книг для детей, среди которых 85 изданий были на украинском языке и три - на идише. "Теперь мы проводим исследовательскую работу, создаем инновационный документальный фильм, который будет размещен на нашем сайте "Брера+", а также готовим выставку, которую планируем открыть 20 января, если музеи к тому времени откроются", - сообщил Брэдберн.

В "Брере" сейчас тоже уделяется много внимания семейным и детским программам. Есть даже подписи к картинам из пинакотеки, созданные специально для детей. Подписям картин директор отводит особое место. Идея их создания родилась из его разговоров с Умберто Эко, который должен был сделать свои подписи к шедеврам "Бреры". А библиотека Брайденсе, по словам Брэдберна, была его любимым местом в Милане. Однако писатель не успел приступить к проекту. Тогда подписи были заказаны разным известным представителям мира культуры - художникам, писателям, искусствоведам. Как говорит Брэдберн, "Брера" считает своей главной задачей образование.