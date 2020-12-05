Третий Хайнаньский международный кинофестиваль открылся в Санья

САНЬЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Почти 200 китайских и иностранных картин будут продемонстрированы в ходе открывшегося в субботу в Санья третьего Хайнаньского международного кинофестиваля. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

В течение недели (с 5 по 12 декабря) состоятся показы 189 фильмов из 60 стран и регионов мира. Из них 97 китайские зрители увидят впервые, это рекордное количество новинок на Хайнаньском кинофестивале. Как сообщили организаторы, 15 иностранных кинокартин будут продемонстрированы на онлайн-платформах.

В этом году с киноновинками смогут ознакомиться не только участники, но и обычные гости курортного острова - часть лент продемонстрируют прямо на живописных пляжах. В частности, насладиться просмотрами на открытом воздухе на курорте Санья можно будет в заливе Хайтанвань и приморском районе Дадунхай. Также показы фильмов, в частности, будут организованы в административном центре Хайнаня городе Хайкоу и еще двух ключевых населенных пунктах - в Цюнхае и Даньчжоу.

Изменения программы

В этом году из-за пандемии организаторы приняли решение отменить вручение высшей награды кинофестиваля, которая называется "Золотой кокос". В то же время они сообщили, что в этом году сформирован официальный список номинантов на награду: в нее вошли 32 китайские и иностранные кинокартины.

"Золотой кокос" - главная награда фестиваля. Эта позолоченная статуэтка, выполненная в форме растущей из песка кокосовой пальмы с орехами. Впервые она вручалась в ходе второго Хайнаньского международного кинофестиваля в 2019 году.

Участники фестиваля

В этом году среди российских участников фестиваля художественная лента "Дау. Нора мама" (2020) Ильи Хржановского и Екатерины Эртель. Эта драма повествует о сложностях отношений в браке между провинциальной девушкой Норой и ее супругом Дау, прототипом которого выступает советский физик, лауреат Нобелевской премии Лев Ландау.

В общей сложности в 2020 году организаторы получили более 4,3 тыс. кинолент - в два раза больше, чем в прошлом. Они поборются за призы кинофестиваля в различных номинациях. Отдельная награда на этот раз учреждена для новичков в мире кино, она получила название "Здравствуй, будущее. Награда новых талантов". Из 125 фильмов, представленных для этой номинации, было отобрано 12.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных массовых кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в курортном городе Санья и с тех пор проводится там регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.