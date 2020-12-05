Фестиваль "День казачки" прошел на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Региональный праздник "День казачки" на Ставрополье собрал представителей казачьей культуры из восьми территорий края. В Железноводске выступили фольклорно-этнографические казачьи ансамбли, народно-сценические казачьи коллективы со всего региона, а также прошла выставка декоративно-прикладного творчества "Казачья шкатулка", сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске отметили региональный праздник "День казачки". На ставропольский курорт съехались представительницы казачьей культуры из восьми территорий Ставропольского края. Девушки представили на суд зрителей и жюри свои творческие таланты. А казачья община Горячеводска показала мастерство в фланкировке и рубке шашкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участницы фестиваля "День казачки" рассказали о традициях и исторических корнях и культуре казачества, в которой всегда было определено особое почетное место женщине. В празднике приняли участие фольклорно-этнографические казачьи ансамбли, народно-сценические казачьи коллективы, аутентичные исполнители, владеющие самобытными местными традициями. В городском дворце культуры была показана выставка декоративно-прикладного творчества "Казачья шкатулка".

По данным пресс-службы, при организации казачьего праздника были соблюдены все необходимые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. "Перед началом мероприятия площадка фестиваля была тщательно дезинфицирована. Зал заполнен зрителями на 25% от общей вместимости с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. На входе обустроен пункт бесконтактной термометрии, а все участники и зрители обеспечены средствами индивидуальной защиты", - сообщил глава курорта Евгений Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Региональный праздник "День казачки" организован Министерством культуры Ставропольского края при поддержке регионального Совета женщин.