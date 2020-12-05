В Кирове определили победителей фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок".

КИРОВ, 5 декабря. /ТАСС/. Жюри второго международного фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок" определило среди 732 работ из 11 стран мира победителей в семи номинациях и обладателя специального приза. Показ лучших работ прошел в субботу в одном из кинотеатров Кирова, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Второй международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" прошел в обновленном формате. Он стартовал с заочного конкурсного этапа, в рамках которого жюри оценило 732 работы из 47 городов России и 11 стран. Жюри, состоящее из ведущих представителей сферы кино, выбрало восемь лучших участников фестиваля. Показ их работ состоялся 5 декабря в кинотеатре Кирова в условиях соблюдения санитарных норм", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, зрители увидели киноленты победителей фестиваля в семи номинациях: "Анимационный фильм" (Роман Сафонов), "Рекламный ролик" (Антон Хралович), "Короткометражное кино" (Олег Агейчев), "Скетч-видеоролик" (Антон Хралович), "Веб-сериал" (Никита Трунов), "Социальное кино" (Мария Шульгина), Home sketch battle (Ирина Киреева). А также фильм - обладатель специального приза партнеров фестиваля "Спасибо, коучер" Никиты Тарасова.

"Во время карантина мы сняли сериал, который так и назвали - "На карантине". Он был создан совместно со студией "ГудСториМедиа", которая снимает большие проекты на федеральных каналах. Было приятно, что эксперты отметили актуальность темы, а также качество сценария и съемки", - цитирует пресс-служба кировчанина Никиту Трунова.

Помимо кинопоказов, в ходе фестиваля прошли творческие встречи и мастер-классы с участием народного артиста России Федора Добронравова, режиссера и продюсера телевизионного журнала "Ералаш" Бориса Грачевского и актера театра и кино Никиты Тарасова. Также в Вятской филармонии прошла серия мастер-классов, посвященных музыке, кинематографу, визуальному и сценическому искусству. Участникам рассказали об основах stand-up, грима, сценической пластики, битмейкинга и создания скетчей.

Первый международный фестиваль короткометражного кино "Золотой теленок" прошел в Кирове осенью 2019 года. Организаторы фестиваля - автономная некоммерческая организация "Молодежный культурно-досуговый центр "Подъем", телевизионное творческое объединение "АМиК", Министерство спорта и молодежной политики Кировской области.