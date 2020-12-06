В Петербурге на Дворцовой площади началось световое шоу в честь Дней Эрмитажа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Световое 3D-шоу на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне началось в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади в честь празднования Дней Эрмитажа. Трансляция шоу началась в 14:00 мск на официальном сайте мероприятия, в этом году его можно будет посмотреть только онлайн из-за пандемии коронавируса.

"В связи с непростой эпидемиологической ситуацией публичный показ 3D-mapping спектакля "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа", к сожалению, перенесен в формат online", - говорится в сообщении организаторов на сайте Дня Эрмитажа.

В сообщении отмечается, что бесплатные билеты, ранее оформленные зрителям для прохода на площадь, аннулируются. Шоу можно будет посмотреть на официальном сайте в воскресенье и понедельник с 14:00 мск до 23:00 мск. "Начало - каждые полчаса", - отметили организаторы.

Ранее генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщал, что шоу в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет посвящено историям побед, которые отражены в экспонатах музея.

В основу видеоряда спектакля положены фрагменты изображений экспонатов из коллекции музея, художественные реплики и цитаты полотен, архитектурных деталей и элементов декора. Видеоряд будет сопровождаться музыкой, отрывками из мемуаров героев событий, а также фрагментами стихотворений Пушкина, Лермонтова, Гумилева, Ахматовой, Бальмонта, Дудина, Евтушенко, Окуджавы.

Впервые световое мультимедийное шоу, посвященное Эрмитажу, состоялось на Дворцовой площади в декабре 2014 года, когда музей праздновал свое 250-летие. Дни Эрмитажа приурочены к 7 декабря - дню святой Екатерины. Это дань памяти основательнице музея - императрице Екатерине II.