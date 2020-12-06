В Архангельске завершился кинофестиваль стран Арктики Arctic Open

АРХАНГЕЛЬСК, 6 декабря. /ТАСС/. Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic Open - 2020 завершился в воскресенье в Архангельске. Как рассказала ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова, в связи с ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции некоторые форматы на фестивале использовали впервые, опыт оказался успешным.

"Фестиваль в этом году проходил без конкурсной программы и, как мы называем, в гибридном формате. Мы впервые опробовали смешанный формат, что оказалось весьма удачно. Формат онлайн-встреч: авторы общались со зрительным залом напрямую. Можно сказать, что у нас стерлись границы, когда интересный человек может разговаривать с залом в формате "вопрос - ответ", он видит эмоции зрителя, а мы видим его", - сказала Статикова.

Онлайн-встречи состоялись с классиком российской анимации Андреем Хржановским, российским режиссером Иваном Вырыпаевым и канадским режиссером Гаем Меддином.

Впервые в Архангельске развернули уличный Арктический кинотеатр. "Погода нам позволила, показы прошли успешно", - добавила собеседница агентства, отметив, что все новые форматы будут использоваться не только на следующих кинофестивалях, но и в целом в культурной жизни региона.

На фестивале показали 25 фильмов из России, Дании, Канады и Швеции. "Мы очень благодарны авторам и прокатчикам, что мы смогли показать картины, которые выйдут в прокат только в феврале, - отметила Статикова. - Это фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" и картину "Пугало" Дмитрия Давыдова".