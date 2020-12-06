Премьера российской ленты "Т-34" состоялась на Хайнаньском международном кинофестивале

САНЬЯ /Китай/, 6 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ российского военного фильма Алексея Сидорова "Т-34" состоялся в воскресенье на третьем Хайнаньском международном кинофестивале (провинция Хайнань, Южный Китай). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, перед премьерой фильма зрителям показали приветствие исполнителя главной роли кинокартины Александра Петрова.

В июле прошлого года "Т-34" принимал участие в Jackie Chan International Action Film Week (Международный фестиваль боевиков Джеки Чана), проходившем в городе Датун китайской провинции Шаньси. Лента была отмечена двумя наградами - приз за лучший монтаж (Дмитрий Корабельников) и Специальный приз жюри "За лучший фильм". Однако в широкий прокат картина выйдет в Китае только в этом году. Выход в широкий прокат в кинотеатрах страны запланирован на 11 декабря. Фильм будет демонстрироваться в 2D и 3D-форматах.

"Т-34" вышел на киноэкраны России 1 января 2019 года. Действие ленты разворачивается во время Великой Отечественной войны. Согласно сюжету, оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует побег. Он собирает свою команду и вступает в неравный бой с немецким танковым асом. Главные роли исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум.

О кинофестивале

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходит на острове Хайнань с 5 по 12 декабря. В течение недели состоятся показы 189 фильмов из 60 стран и регионов мира, из них 97 китайские зрители увидят впервые, это рекордное количество новинок на Хайнаньском кинофестивале. На фестивале этого года кинопоказы пройдут в нескольких городах провинции Хайнань, а не только в городе Санья. Часть кинолент будет демонстрироваться онлайн. По словам организаторов, это позволит увеличить охват аудитории.

В общей сложности в 2020 году организаторы получили для отбора более 4,3 тыс. кинолент - в два раза больше, чем в прошлом. Лучшие из них поборются за призы кинофестиваля в различных номинациях.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в курортном городе Санья и с тех пор проводится там регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.