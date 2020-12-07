Анна Нетребко исполнит в Мариинском театре партию Татьяны в опере "Евгений Онегин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко исполнит в понедельник на сцене Мариинского театра партию Татьяны в опере "Евгений Онегин" Петра Чайковского. Спектакль пройдет под управлением маэстро Валерия Гергиева, сообщила пресс-служба театра.

"Выступление Анны Нетребко в "Евгении Онегине" 7 декабря - ее петербургский дебют в партии Татьяны. Она выступит в классическом мариинском "Онегине", легендарной постановке Юрия Темирканова и сценографа Игоря Иванова. Многие поколения зрителей любят этого "Онегина" за поэтичность, психологическую точность и верность стилю", - сказали в пресс-службе.

Партия Татьяны вошла в репертуар певицы в 2013 году. Анна Нетребко пела ее в спектаклях Венской государственной оперы и Метрополитен-оперы. Запись нью-йоркской постановки с Валерием Гергиевым за пультом фирма Deutsche Grammophon выпустила на DVD-диске, а в 2017 году спектакль транслировали более чем в 70 странах мира, в том числе в 30 городах России. И вот теперь петербуржцы впервые увидят певицу в этой роли в живом исполнении.

Ее партнерами выступят ведущие солисты Мариинского театра. Партию Онегина исполнит Алексей Марков, в роли Ольги выступит Екатерина Семенчук, Ленский - Сергей Скороходов, Гремин - Михаил Петренко.

Первоначально было объявлено, что Анна Нетребко выступит в мариинском "Евгении Онегине" в день своего рождения - 18 сентября. Однако "ввиду особых мер", связанных с пандемией, это выступление было перенесено на декабрь.