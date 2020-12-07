Премию зрительских симпатий "Звезда театрала" вручат в Театре имени Вахтангова

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Лауреаты единственной в России премии зрительских симпатий "Звезда театрала" будут названы в понедельник в Москве. Церемония награждения по традиции пройдет в Театре имени Евгения Вахтангова при поддержке Фонда президентских грантов и станет 13-й по счету, сообщили ТАСС в оргкомитете премии.

"Впервые за всю историю премии награждение пройдет при 25-процентной заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса. На церемонию сможет попасть минимальное количество зрителей из тех десятков тысяч, которые с начала года выдвигали своих фаворитов на соискание премии и голосовали за них в режиме онлайн. Но у поклонников театра традиционно будет возможность посмотреть онлайн-трансляцию "Звезды театрала" на сайте и Youtube-канале журнала "Театрал", которую проведет генеральный телекоммуникационный партнер премии - ПАО "Ростелеком", - сообщили в оргкомитете.

Собеседник агентства напомнил, что отличительная особенность "Звезды театрала" заключается в том, что лауреатов по итогам минувшего театрального сезона определяют не профессиональные критики, а зрители на интернет-голосовании, которое проходит на странице премии. Но прежде таким же образом они выдвигают номинантов.

"Эта современная технология уже вполне отработана, ведь премия существует с 2008 года. В течение всего сезона любой зритель имеет возможность зайти на сайт премии и предложить в номинанты понравившийся премьерный спектакль, лучшего актера, актрису, режиссера. А под занавес сезона проходит голосование за выбор победителей", - пояснили в оргкомитете "Звезды театрала".

В этом году дирекция премии учредила две новые номинации: "Лучший любительский театр" - с целью поддержки любительских и студенческих театров и студий по всей стране, а также специальную номинацию "Лучший АртОтвет пандемии" - для онлайн-проектов, созданных актерами и режиссерами в условиях всеобщей самоизоляции весной и летом 2020 года.

"Мы не могли не заметить актеров и режиссеров, попавших под "домашний самоарест", но не забывших о публике и радующих ее, свою публику, неожиданным творчеством в необычных форматах. Активно подхватив этот луч позитива в унылом омуте всеобщей депрессии, мы решили поддержать оптимистичный тренд... Кандидатов на включение в лонг-лист было множество. Пришлось даже включить в список для голосования не 10 претендентов, как обычно, а 15. И в шорт-листе оставить не троих, как принято, а пятерых. Исключение это делали без сомнений, видя, с какой благодарностью зрители восприняли карантинное творчество любимых актеров и режиссеров, с какой небывалой активностью голосуют в этой новой неожиданной номинации", - сказал учредитель и президент премии, главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

Почетные лауреаты

Но даже в самой демократичной премии есть исключения. Лауреатов в почетной номинации "Легенда сцены" определяет не зрительское голосование, а дирекция премии в содружестве с общественным советом, в состав которого входят народная артистка СССР Алла Пугачева, летчик-космонавт Олег Скрипочка, заслуженные мастера спорта России Илья Авербух и Алина Кабаева, заслуженный деятель искусств Лариса Рубальская, писатель Татьяна Устинова и другие.

В оргкомитете напомнили, что самым первым лауреатом в номинации "Легенда сцены" в 2008 году был признан народный артист СССР Владимир Зельдин.

Имена почетных лауреатов "Звезды театрала - 2020" дирекция премии уже обнародовала. Согласно ее решению, в этом году награды будут вручены народной артистке РСФСР Валентине Талызиной, народному артисту РСФСР Александру Збруеву, а также посмертно народному артисту России Роману Виктюку. Награду передадут представителям театра или его родным, уточнил учредитель и президент премии.

Лидеры интернет-голосования

Основных номинаций в общей сложности 18, и в каждой представлено по несколько претендентов. "Всего же в списке потенциальных лауреатов "Звезды театрала" - 56 номинантов", - уточнили в оргкомитете премии.

Так, в номинации "Лучший спектакль. Большая форма" будут состязаться "Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных" (театр "Мастерская Петра Фоменко"), "Пер Гюнт" (Театр им. Вахтангова), "Ревизор" (Театр Олега Табакова). В категории "Лучший спектакль. Малая форма" соперниками станут "Затейник" (театр "Сфера"), "Опасные связи" (театр "Школа драматического искусства"), "Тот самый М." (театр "На Литейном", Санкт-Петербург).

В отдельную категорию выделен "Лучший музыкальный спектакль". Зрители также номинировали "Лучший спектакль для детей и юношества" и "Лучшую постановку иностранного режиссера в России". По традиции будет определен победитель и в особой номинации, обозначенной как "Лучший социальный проект", а также в номинациях "Лучший региональный театр" и "Лучший русский театр за рубежом".

В категории "Лучший режиссер" заявлено три имени: Евгений Марчелли (спектакль "Шутники", театр "Сатирикон"), Алексей Франдетти (спектакль "Питер Пэн", Московский областной ТЮЗ), Игорь Яцко (спектакль "Опасные связи", театр "Школа драматического искусства"). В номинации "Лучший директор" представлены Софья Апфельбаум (РАМТ), Владимир Тартаковский (Московский театр оперетты) и Юрий Шварцкопф (Театр музыкальной комедии, Санкт-Петербург).

Самое большое количество претендентов выдвинуто зрителями в актерских номинациях. Это звезды театра и кино Нонна Гришаева, Тимофей Трибунцев, Валерия Ланская, Игорь Петренко, Мария Аронова, Иван Добронравов, Нина Гуляева, Евгения Крегжде, Виктор Раков, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Александр Филиппенко, Максим Матвеев, Даниил Страхов, Константин Хабенский и многие другие. "Но все же самыми популярными у зрителей стали две новых номинации "Лучший любительский театр" и "Лучший АртОтвет пандемии", - отметили в оргкомитете.

"По традиции все победители будут объявлены сегодня на церемонии награждения в Вахтанговском театре. Режиссером церемонии выступит Рузанна Мовсесян. Ведущими вечера, как и в прошлом году, станут актеры театра и кино Аня Чиповская и Андрей Заводюк", - добавили в оргкомитете "Звезды театрала".