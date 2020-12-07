Финал национального конкурса "Универвидение. Авторы" стартовал на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Музыканты и вокалисты со всей страны начали в понедельник борьбу в финале всероссийского конкурса "Универвидение. Авторы", который проходит в Южно-Сахалинске с 5 по 10 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее областные власти сообщали журналистам, что в полуфинал прошли 52 исполнителя авторских песен и саундпродюсеров из разных регионов России. В предыдущем этапе приняло участие более 150 конкурсантов. Они исполняли песни, основываясь на историях, рассказанных в фильмах "Титаник", "Гарри Поттер", "В бой идут одни старики" и других. Саундпродюсеры писали саундтреки, а также делали ремиксы на уже известные песни из советских мультфильмов.

"В воскресенье, 6 декабря, завершился полуфинал проекта. Сегодня началась финальная часть конкурса. В ней примут участие 10 человек, победивших в предыдущем этапе", - сообщили в пресс-службе.

По информации правительства региона, оценивает творчество молодых артистов жюри, состоящее из федеральных экспертов. Среди них - продюсеры, певцы, владельцы музыкальных лейблов. Помимо них в зрительном зале больше никто не присутствует в связи с мерами, принятыми в регионе из-за пандемии коронавируса. Однако все желающие могут наблюдать за ходом проведения конкурса онлайн.

Теперь финалисты за два дня должны придумать новые песни. Организаторы объединили саундпродюсеров и вокалистов, которые будут работать над новыми произведениями с учетом рекомендаций наставников. Итоги конкурса объявят 9 декабря. Главным призом для победителя станет продвижение песни от музыкального лейбла Dedov Music и съемка клипа от режиссера-постановщика Ефима Бакаева и победителя фестиваля "Российская студенческая весна" в номинации "Музыкальный клип" Андрея Захарова, рассказали в правительстве.

Национальный музыкальный проект "Универвидение. Авторы" реализуется на средства гранта, полученного на Всероссийском конкурсе молодежных проектов Росмолодежи. Он проводится по программе поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна". Организаторами конкурса выступают правительство Сахалинской области и общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи". Конкурс "Универвидение" проходит уже пять лет, но в этом году он организован в новом формате: в названии появилась приставка "Авторы", а участниками стали не просто вокалисты, а исполнители авторских песен, аранжировщики, битмейкеры и музмейкеры.