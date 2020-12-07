Комедия "Непосредственно Каха" вновь возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Фильм "Непосредственно Каха" четвертую неделю остается лидером российского проката и собрал 31,2 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 3 по 6 декабря.

Российский комедийный фильм режиссера Виктора Шамирова вышел в прокат 12 ноября. Главные роли в фильме сыграли Артем Каракозян, Артем Калайджян, Марина Калецкая, Людмила Артемьева, Микаэл Погосян.

Второе место занял российский фильм "На острие" режиссера Эдуарда Бордукова. Картина, вышедшая в прокат 26 ноября и собравшая за минувшие выходные 21,6 млн рублей, основана на реальных событиях. В фильме снялись Светлана Ходченкова, Стася Милославская, Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш, Евгений Сытый и другие актеры.

Третью строчку в рейтинге занял американский боевик "Искусственный интеллект" (Superintelligence) режиссера Бена Фэлкоуна, вышедший в российский прокат 26 ноября и собравший за четыре дня 19,1 млн рублей. Главные роли в картине исполнили Мелисса Маккарти, Джеймс Корден, Бобби Каннавале, Брайан Тайри Генри, Джин Смарт.