Путин поздравил коллектив Пермского театра оперы и балета со 150-летием

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Пермского государственного академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского со 150-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Важно, что сегодня театр по-прежнему является признанным культурным, просветительским центром, хорошо известным не только в России, но и далеко за ее пределами, - отмечает глава государства. - Обладая мощным созидательным, духовным потенциалом, он востребован самой взыскательной публикой. Нынешний коллектив достойно продолжает художественные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь интересные, неординарные идеи и замыслы".

В поздравлении говорится, что коллектив театра внес значимый вклад в развитие отечественного искусства, популяризацию уникального творческого наследия Чайковского. Президент выразил уверенность, что артисты театра и впредь будут радовать поклонников громкими премьерами, приумножать славу национальной оперной и балетной школ.

Пермский театр оперы и балета - один из старейших музыкальных театров России, создан в 1870 году. В 1965 году театру присвоили имя Чайковского, здесь в разные годы поставлены все сценические произведения композитора. Достижения театра неоднократно отмечены премиями "Золотая маска".