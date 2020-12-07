Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского отмечает 150 лет со дня основания

ПЕРМЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Пермский театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского сегодня отмечает 150-летие со дня основания, именно в этот день на сцене состоялся первый спектакль. Празднование юбилея продлится два сезона и завершится осенью 2021 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе театра.

"В Пермском театре оперы и балета открылся год юбилейных событий, приуроченных к 150-летию. История театра начинается с 24 ноября (7 декабря по новому стилю) 1870 года, в этот день была исполнена опера "Жизнь за царя" Глинки. Празднование юбилея захватит два сезона и завершится осенью 2021 года. Зрителей ждут спектакли и концерты с особыми программами и участием приглашенных артистов, балетные и оперные премьеры и специальные события", - сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу театра. "Важно, что сегодня театр по-прежнему является признанным культурным, просветительским центром, хорошо известным не только в России, но и далеко за ее пределами, - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля. - Обладая мощным созидательным, духовным потенциалом, он востребован самой взыскательной публикой. Нынешний коллектив достойно продолжает художественные традиции своих предшественников, воплощает в жизнь интересные, неординарные идеи и замыслы".

Первые праздничные мероприятия начались еще в ноябре с концертов нового специального проекта Дягилевского фестиваля "Дягилев+", затем состоялся еще ряд концертов, в том числе симфонический. А в субботу в театре прошел гала-концерт, он объединил артистов всех трупп: оперы, балета, хора и симфонического оркестра. Участие в празднике приняли также приглашенные артисты: солисты балета Большого театра, Мариинского театра, Московского академического музыкального театра (МАМТ). им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Мероприятие посетили 400 человек (50% от общей вместимости зала), в том числе представители краевой власти, а трансляцию в интернете посмотрели более 13 тыс. пользователей.

"Театр оперы и балета - наша гордость, наш бренд и одна из главных визитных карточек Пермского края. За эти годы покорен практически весь мир, завоеваны десятки престижных наград, создана замечательная опера и сильнейшая хореографическая школа. 150 лет вместили в себя множество событий: так, в годы Великой Отечественной войны здесь приняли труппу Мариинского театра, а наши артисты активно выступали на сценах малых городов Прикамья, старались скрасить военные будни работников тыла, раненых солдат. А в 1965 году гостями театра стали космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев, приземлившиеся в Пермской области", - написал на своей странице в Instagram глава Прикамья Дмитрий Махонин.