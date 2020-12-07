В Петербурге отреставрируют фасад гостиницы "Астория"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Фасад гостиницы "Астория", которая расположена в центре Петербурга и является объектом культурного наследия федерального значения, планируется реконструировать к июню 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга.

"Государственной административно-технической инспекцией выдан ордер на установку строительных лесов и пешеходной галереи для проведения работ по реставрации лицевого фасада здания объекта культурного наследия федерального значения "Гостиница "Астория", обращенного на Вознесенский проспект. Производство работ разрешено с 7 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Гостиница была построена в 1912 году. В ней останавливались известные политики, общественные и культурные деятели: Федор Шаляпин, Сергей Дягилев, Михаил Булгаков, Лучиано Паваротти, Пьер Карден, Мадонна, президент Владимир Путин и другие.