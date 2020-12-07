Минкультуры планирует отбирать лицензии на реставрацию у компаний за три ошибки

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует ограничить срок действия лицензий на реставраторскую деятельность пятью годами, а за три ошибки у компаний будут отбирать лицензию. Об этом сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Лицензируем мы, во-первых, самих реставраторов и тех, кто управленцы, компаниям выдаем лицензии. Плюс раньше лицензия была бессрочная, теперь понятно, что нужен контроль в течение пяти лет. Любые три ошибки - нужно отбирать лицензию, в противном случае, мы знаем, какое количество объектов приходится переделывать, и мы не имеем на это права, сейчас на это нет ни времени, ни средств, мы теряем объекты таким образом", - сказала Любимова.

Она добавила, что одно из серьезных направлений работы Минкультуры - паспортизация объектов культурного наследия. "Мы создали реестр по вашему поручению, и понятно, что сейчас лежит эта ответственность на регионах. Мы убеждены, что, конечно же, ответственность нужно будет брать на себя министерству, возвращать эти теруправления, брать это в свои руки", - сказала Любимова.