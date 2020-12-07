Минкультуры хочет организовать отдельный конкурс для социально значимых картин

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Минкультуры РФ считает нужным проводить отдельный конкурс социально значимых фильмов, посвященных, в том числе актуальным для современного российского общества вопросам. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

"Мне бы хотелось, конечно же, отдельно сказать про кино, потому что нам нужен отдельный конкурс социально значимых картин. По сути, это государственный заказ. У нас есть определенное количество тем, которые нам нужны, это все прекрасно понимают", - сказала Любимова.

Ранее она сообщала журналистам, что Минкультуры разрабатывает возможность дополнительного финансирования в размере 300 млн рублей для поддержки социально значимых фильмов, планируется запуск до 20 картин в год в рамках различных конкурсов. По словам Любимовой, это будут картины, посвященные важнейшим этапам отечественной истории, российским победам и прорывам, проблемам и вопросам, актуальным для современного российского общества.

"Это очень важная история, связанная и с игровым кино, и с неигровым кино, и не только с круглыми датами. Очень хочется, конечно, чтобы эта тема была подержана", - добавила Любимова.

Программа для театров

Министерство также запустит отдельную программу для театров, связанную с открытой формой защиты проектов, посвященных русской классике, сообщила Любимова.

"Что касается театра, мы хотим добавить новую программу. Новую совершенно отдельную программу внутри министерства, связанную с открытой формой защиты театральных проектов, посвященных русской классике", - сказала Любимова.

Она напомнила, что в этом году в России отмечают 150-летие со дня рождения Ивана Бунина, в 2021 году будут отмечать 200-летие со дня рождения Федора Достоевского, а в 2023 году - 200 лет со дня рождения Александра Островского. По ее словам, новое направление позволит добавить в репертуар российских театров больше постановок и по произведениям этих писателей.

"Мне кажется, что это тот федеральный конкурс, в котором может претендовать на поддержку не только федеральный театр, но и региональные, и детские театры. Хороший спектакль с хорошими декорациями живет 20-25 лет, как "Юнона" и "Авось", как хорошая постановка "Тома Сойера", на которую я ходила, дети мои ходили, и она актуальна, прекрасно поставлена в Молодежном театре. Таким образом, это позволит потом нам поддержать это в программе "Большие гастроли", - добавила Любимова.