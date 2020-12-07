Почти половина деревянных храмов в РФ находятся в неудовлетворительном состоянии

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. объектов деревянного зодчества в России находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Еще что касается реставрации - очень важная вещь - это деревянное зодчество. У нас 7,5 тыс. деревянных храмов, 3,5 тыс. из них в не очень хорошем состоянии. Это проблема достаточно серьезная", - сказала Любимова.

В пресс-службе Минкультуры уточнили, что в 2020 году на мероприятия по реставрации объектов деревянного зодчества выделено 100 млн руб. В следующем году объем средств будет увеличен до 300 млн рублей. Ежегодно с 2021 года планируется реставрировать по пять объектов.

Реализация программы по сохранению объектов деревянного зодчества началась в этом году. Она включает мероприятия по реставрации и консервации объектов деревянного зодчества.