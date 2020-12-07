Премьера фильма "Сражение Китая - 2020" прошла на Хайнаньском международном кинофестивале

САНЬЯ /Китай/, 7 декабря. /ТАСС/. Первый показ документального фильма о противостоянии КНР распространению коронавируса "Сражение Китая - 2020" ("2020 China Fights", 2020) состоялся на 3-м Хайнаньском международном кинофестивале. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Лента повествует о самоотверженной борьбе Китая, которую зрители видят глазами трех людей: врача, волонтера и молодой девушки из Уханя. В картину включены видеофрагменты, запечатленные как репортерами китайских СМИ, так и простыми гражданами.

"Что отличает этот документальный фильм от заурядного эпического повествования, так это то, что он основан на простой и трогательной эмоциональной линии, - отметил продюсер картины Ван Синьцзянь. - Фильм с помощью этих трех героев возвращает зрителей к тем волнительным моментам, произошедшим во время вспышки коронавируса, и тонко показывает теплое отношение людей друг к другу и силу Китая".

Третий Хайнаньский международный кинофестиваль проходит на острове Хайнань с 5 по 12 декабря. В течение недели здесь состоятся показы 189 картин из 60 стран и регионов мира, из них 97 китайские зрители увидят впервые, это рекордное количество новинок на Хайнаньском кинофестивале. Кинопоказы пройдут в нескольких городах провинции. Часть кинолент будет демонстрироваться онлайн. Некоторые из картин продемонстрируют прямо на живописных пляжах этого тропического острова. Помимо кинопоказов, в это время на острове проведут специальные форумы, мастер-классы, а также мероприятия, направленные на продвижение фильмов и привлечение инвестиций в кинопроекты.

Международный кинофестиваль острова Хайнань признан одним из четырех главных кинопоказов КНР. Впервые он состоялся в декабре 2018 года в курортном городе Санья и с тех пор проводится там регулярно. В нем приняли участие такие всемирно известные актеры и режиссеры, как Джеки Чан, Аамир Кхан, Николас Кейдж, Джонни Депп, Нури Бильге Джейлан и другие.