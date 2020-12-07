Первую Нобелевскую медаль 2020 года вручили американской поэтессе Луизе Глюк

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк стала первой среди обладателей награды этого года, получившей медаль и диплом у себя дома в Кембридже, штат Массачусетс, США.

"Церемония прошла вчера", - подтвердили корреспонденту ТАСС в Нобелевском фонде. Литератор получила медаль и диплом в своем саду "в прекрасный зимний день".

Награда вручена Глюк за "ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное бытие во всеобщее". Имя нового лауреата хотя и называлось экспертами как достойное высокой награды, но не в числе главных претендентов. "Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы, - пояснил председатель Нобелевского комитета Андерс Ульссон на пресс-конференции в Шведской академии. - В ее поэзии присутствует много юмора и остроумия".

Нобелевская неделя 2020 года из-за пандемии стала самой необычной в истории премий. Большинство ее мероприятий, как сообщил Нобелевский фонд, пройдет онлайн.

В этот уникальный для Нобелевской премии год все лауреаты получают медали и дипломы в своих странах - Германии, Великобритании, Италии и США в сотрудничестве со шведскими дипломатическими миссиями. Торжественные презентации запишут на видео, они станут частью телевизионных передач 10 декабря, в день смерти Нобеля, которые будут вести из ратуши Стокгольма и университета Осло шведский телеканал SVT и норвежский NRK.

Денежная составляющая Нобелевской премии в каждой номинации в этом году выросла на 1 млн и равна 10 млн крон ($1,18 млн). Как уже подсчитали экономисты, лауреаты Нобелевской премии этого года могут рассчитывать на значительно большее денежное вознаграждение. Основных причин, кроме решения Нобелевского фонда об увеличении размера премии более чем на 10%, еще две: укрепившаяся крона и отсутствие расходов при приглашении гостей на торжества.