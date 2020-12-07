В Великом Новгороде завершился фестиваль исторических фильмов "Вече"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 декабря. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Вече", который проходил в 14-й раз, завершился в Великом Новгороде в понедельник, фестивальные фильмы посмотрели около 5 тыс. человек. В этом году он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сказал в ходе церемонии закрытия губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Завершился 14-й кинофестиваль "Вече" - праздник кино, праздник настоящего искусства, который мы ждем каждый год и, наверное, особенно в этот год. Конечно, не просто было принять решение, смотрели каждый день за цифрами по заболеваемости [ковидом]. <…> Это событие не только для нашего региона, это событие культурной жизни для всей нашей страны. В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы и те фильмы, которые вы увидели, которые демонстрировались, они про любовь к Родине, про патриотизм и доброту", - сказал Никитин.

В этом году из-за пандемии фестиваль проходит в двух форматах, онлайн и офлайн. В ходе закрытия фестиваля было озвучено, что фестивальные фильмы несмотря на ситуацию с коронавирусом и ограничения, действующие в кинозалах (зрительные залы должны быть заполнены не более чем на 25%), посмотрели около 5 тыс. человек. Киноленты транслировались в 16 кинозалах Новгородской области.

По итогам фестиваля спецприз губернатора Новгородской области присудили картине "Доктор Лиза" (режиссер Оксана Карас). Гран-при XIV Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Вече" получила картина "Подольские курсанты" (режиссер Вадим Шмелев).

Всероссийский фестиваль исторического кино "Вече" традиционно проходит в Великом Новгороде. Президентом кинофестиваля является Народная артистка РФ, кинорежиссер Светлана Дружинина. Программа мероприятия включает конкурс игрового кино и внеконкурсные программы документальных, анимационных картин.