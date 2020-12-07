Названы лучшие актеры по версии журнала "Звезда театрала"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Тимофей Трибунцев, Александр Филиппенко и Даниил Страхов стали лучшими актерами по версии театральной премией зрительских симпатий "Звезда театрала", передает корреспондент ТАСС. Церемония проходит в Театре им. Вахтангова и транслируется на официальном сайте и канале журнала "Театрал" на YouTube.

Трибунцев получил премию в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Бориса Годунова в спектакле "Борис" Дмитрия Крымова (театральное агентство "Арт-Партнер XXI"). Александр Филиппенко получил награду за роль Бати в спектакле "Палачи" театра "Гоголь-центр". Страхов был отмечен в номинации "Лучшая роль театрального актера в кино" за роль Павла Андреева в сериале "Знахарь".

Лучшим региональным театром по версии "Звезды театрала" стал "Коляда-Театр" (Екатеринбург). В номинации "Лучший музыкальный спектакль" победил "Вий" Николая Покотыло (Creative lab Stairway). Лучшим спектаклем для детей и юношества признан "Питер Пэн" Алексея Франдетти (Московский областной ТЮЗ).

Среди актрис премию получили Мария Аронова, Нонна Гришаева и Нина Гуляева.

Гришаева получила награду в номинации "Лучшая женская роль" за роль Люси в спектакле "Люся. Признание в любви" (Театр им. Вахтангова), посвященном Людмиле Гурченко. Аронова стала лауреатом в номинации "Лучшая роль театральной актрисы в кино" за роль Ирины Шаталиной в фильме "Лед-2". Гуляева победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Бабушки в спектакле "Белые ночи" МХТ им. Чехова.

Режиссером церемонии выступила Рузанна Мовсесян. Ведущими стали актриса Анна Чиповская и актер, режиссер Алексей Франдетти. Мероприятие проходит при 25% заполняемости зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.

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