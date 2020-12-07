Фильм "Блокадный дневник" открыл фестиваль "Виват кино России!" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. XXVIII Всероссийский фестиваль "Виват кино России!" открылся в понедельник в Санкт-Петербурге торжественной церемонией в Большом концертном зале "Октябрьский". Первым кинопоказом программы стала петербургская премьера картины Андрея Зайцева "Блокадный дневник".

"Фестиваль является важной частью культурной жизни Северной столицы: уже много лет он собирает известных кинематографистов и поклонников киноискусства из разных уголков нашей страны, представляет последние достижения отечественной киноиндустрии. Уверен, что сложная эпидемиологическая ситуация не помешает фестивалю стать открытой площадкой для общения мастеров экрана и обмена опытом, а Санкт-Петербург вновь подарит настоящий праздник всем любителям кино", - говорится в приветствии участникам и гостям кинофестиваля от имени губернатора города Александра Беглова, которое огласил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Впервые за 28 лет "Виват кино России!" проходит в начале зимы, а не в мае - его пришлось перенести из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. Кинофорум продлится до 11 декабря. Фестивальные показы являются бесплатными для зрителей, но из-за действующих в городе ограничений в кинозалах может быть занято не более 25% мест. Глава комитета по культуре отметил на церемонии, что проведение фестиваля откладывали в надежде, что вирус отступит.

"Простите, что мы в таких условиях проводим наш фестиваль, но с тем более теплым чувством я приветствую всех, кто сегодня в этом зале", - обратился он к гостям церемонии.

Чествование юбиляров

Торжественное открытие фестиваля, ведущими которого стали актеры Анна Большова и Андрей Руденский, началось с чествования артистов, которые в этом году отмечают юбилейные даты. На сцене "Октябрьского" поздравили народных артистов России Валерия Баринова, Наталью Егорову, Бориса Невзорова, которым вручили приз фестиваля "Немеркнущая зрительская любовь". Специальные музыкальные номера для них исполнили актеры Егор Баринов, Евгений Дятлов, Сергей Паршин, Сергей Мигицко и Сергей Никоненко.

Поздравления в честь 60-летия на петербургском кинофестивале принимал в этот вечер народный артист России Дмитрий Харатьян. Михаил Боярский вручил ему кинжал с надписью "Гардемарин всея Руси" и петербургскую тельняшку. После этого они вместе исполнили песню "Судьба и Родина едины!" под аплодисменты зрителей.

Президенту кинофестиваля, народной артистке России Светлане Крючковой, также отмечающей в этом году свой юбилей, Михаил Боярский преподнес корону и мантию "Императрицы российского кино". Кроме того, кинорежиссер Сергей Урсуляк вручил ей приз "Живая легенда российского кино". "Сегодня мы имеем возможность поздравить друг друга с тем, что мы являемся современниками великой русской актрисы", - сказал он перед тем, как передать Крючковой награду.

Программа кинофестиваля

Картиной открытия кинофестиваля стал "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. "Это фильм, посвященный блокаде Ленинграда. И для нас очень важно, что это первый показ в Петербурге. Мы прекрасно знаем, как эта тема важна, какая это сложная и серьезная тема для памяти, для истории Ленинграда", - сказал режиссер.

В конкурсную программу фестиваля вошли восемь отечественных фильмов, снятых на киностудиях страны в 2019-2020 годах. Помимо "Блокадного дневника", это "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Керосин" Юсупа Разыкова, "На Луне" Егора Кончаловского, "Глубже" Михаила Сегала, "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Подольские курсанты" Вадима Шмелева и "Японский бог" Александра Басова.

Всего в программе кинофестиваля 54 фильма, девять специальных программ. Среди них - юбилейный вечер Светланы Крючковой, программы к 90-летию композитора Андрея Петрова, к 150-летию писателя Ивана Бунина, к 85-летию актрисы Людмилы Гурченко, а также показ фильма Александра Стефановича "Никита Михалков. Движение вверх" к юбилею мастера. Несколько программ пройдут под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Мы собрали знаковые фильмы, которые пойдут в наших кинотеатрах", - отметила на пресс-конференции в день открытия фестиваля его генеральный директор Людмила Томская.

Площадками фестиваля являются кинотеатры "Аврора" (Петергоф), "Дружба", "Заневский", "Восход", "Родина", "Фильмофонд" и "Москва". В состав жюри, которое в этом году возглавил кинорежиссер и сценарист Андрей Кравчук, вошли народный артист РФ Андрей Соколов, кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Шайгарданов, народная артистка РФ Наталья Егорова и кинокритик, драматург Татьяна Москвина. Лауреатов назовут 11 декабря в Молодежном театре на Фонтанке. Сразу после церемонии состоится показ фильма закрытия, это будет картина "Гипноз" Валерия Тодоровского.

Фестиваль "Виват кино России!" основан в 1993 году. За годы проведения его мероприятия посетили более 1 млн зрителей. Организаторами фестиваля являются Министерство культуры РФ, Союз кинематографистов РФ, комитет по культуре Санкт-Петербурга и "Петербург-кино".