Талызиной и Збруеву вручили награды "Легенда сцены" премии "Звезда театрала"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина и народный артист РСФСР Александр Збруев удостоены театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинации "Легенда сцены". Церемония проходит в понедельник в Театре им. Вахтангова и транслируется на официальном сайте и канале журнала "Театрал" на YouTube.

Зал встретил лауреатов стоя и с овациями. "Спасибо, что вы все встали. Это говорит о том, что вы меня любите, наверное, и уважаете, и благодарите за то искусство, которое я создавала. Я благодарна очень многим людям - знакомым, учителям, педагогам, Театру Моссовета, театру Холмского - за ту любовь и за ту энергию, за ту волю и за ту душу, которую они вкладывали в меня", - сказала Талызина.

Она добавила, что всегда старалась быть хорошей артисткой. "Большой, маленькой - нет, великолепной - нет, я до этого не доросла. Но вот такую награду, которую мне подарил журнал "Театрал" - я даже и не мечтала, и не думала, и все время этому удивляюсь. Спасибо вам огромное", - сказала артистка.

"Я хотел бы поблагодарить "Театрал" за то, что он собрал так много хороших людей. Мы редко встречаемся, многие из нас никогда и не увидятся больше. Но нам необходимо встречаться, необходимо видеться, необходимо работать, выпускать спектакли. И спасибо, что "Театрал" нас не забывает и доставляет нам очень приятные дни", - сказал Збруев.

Он отметил, что, несмотря на то, что почти 60 лет служит в театре "Ленком", для него очень важна сцена Театра Вахтангова. "Я жил в доме рядом с этим театром. Мы с пацанами прибегали на стройку этого театра - он был разбомблен. И Театр Вахтангова играл в сегодняшнем ТЮЗе свои спектакли - так в первый раз я побывал здесь, на этой земле, на которой строился этот по-настоящему легендарный театр. Второй раз я побывал тогда, когда присутствовал на спектакле "Филумена Мартурано" с великими, легендарными артистами и режиссером Рубеном Николаевичем Симоновым, с Цецилией Львовной Мансуровой, и сыновей играли Михаил Александрович Ульянов, Юрий Васильевич Яковлев и Макс Греков", - рассказал Збруев.

Мероприятие проходит при 25-процентной заполненности зала и других ограничениях, связанных с пандемией коронавируса.