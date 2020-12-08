Театр "У Никитских ворот" поставил спектакль по роману Золя "Тереза Ракен"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" впервые на столичной сцене представит во вторник премьеру спектакля по роману Эмиля Золя "Тереза Ракен" в постановке своего художественного руководителя, народного артиста РФ Марка Розовского. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Наш худрук, народный артист России Марк Розовский впервые на московской сцене осуществил театральную постановку известного романа Эмиля Золя "Тереза Ракен", этого блестящего образца французской литературы XIX века, выступив автором пьесы и режиссером спектакля, премьеру которого мы показываем сегодня", - сказала Иванова.

По сюжету, "Тереза Ракен" - захватывающая история безудержной страсти и предательства, ведущего к преступлению. "Психологическая драма тонко и точно описывает бездну чувств и переживаний героев, от чистой любви до полного помутнения рассудка и убийства", - уточнила смысл произведения собеседница агентства. "Удивительно, что эта душераздирающая мелодрама, вдохновившая за 150 лет своего существования на создание ряда киноверсий (в том числе, и в России, в начале ХХ века), мало привлекала внимание театральных режиссеров", - посетовала она.

Что касается театра "У Никитских ворот", то одной из отличительных особенностей его репертуара, по словам пресс-атташе, является преобладание постановок, созданных по лучшим образцам мировой и отечественной литературы. "В частности, инсценировка романа Золя как бы продолжает тему, поднятую в нашем спектакле "Убивец" по роману Достоевского "Преступление и наказание", - пояснила она.

Свой комментарий по данному поводу дал и Марк Розовский. "Француз Эмиль Золя написал свою "Терезу Ракен" в середине XIX века, и это произведение роднит его с российским Достоевским, сплетает их почти одновременные размышления о грехе убийства, выводит их высокое творчество к психологическому детективу как жанру, увязанному с мелодрамой. Наш театральный опыт есть очередная попытка постичь человеческое нутро, в котором сокрыта тайная способность к преступлению, а вслед за ним на фоне узнаваемого мещанского существования увидеть адище внутренней жизни преступников, разгромивших собственную любовь и ушедших в пустое небытие", - отметил режиссер.

В спектакле заняты заслуженные артисты России Марина Кайдалова, Ольга Лебедева, Юрий Голубцов, Николай Глебов, а также Сандра Элиава, Станислав Федорчук, Николай Рингбург, Александр Чернявский, Михаил Озорнин. "Главные роли исполняют Кристина Айвазовская и Сергей Рожнов, совсем молодые актеры, пришедшие в труппу в прошлом сезоне, но уже ярко заявившие о себе", - проинформировала пресс-атташе, добавив, что сценографическое оформление выполнил Станислав Морозов, художником по костюмам стала Евгения Шульц.