Народный артист России Евгений Стеблов отмечает 75-летие

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Актеру театра и кино, народному артисту РФ Евгению Стеблову во вторник исполняется 75 лет. Однако юбилейных торжеств по поводу круглой даты не планируется, сообщил именинник, принимая поздравление ТАСС.

"За поздравление спасибо, - сказал Стеблов. - Но праздновать из-за ковида я ничего не буду. В данном случае я трезво рассуждаю. Стараюсь выполнять все предписания, препятствующие распространению этой злосчастной инфекции". "Вот выйдем из пандемии, тогда и отметим", - заверил юбиляр.

А пока, по его словам, "надо набраться мужества и как-то пережить эту эпидемию". "Как верующий человек я молюсь", - признался артист.

Он отметил, что "сейчас во время пандемии все находятся в сложных обстоятельствах". "У нас, в России, все это не так остро проходит, как во многих других странах мира. И ограничительные меры, предписанные в связи с распространением коронавируса, не столь жестоки", - считает Стеблов.

"Мы, например, продолжаем играть спектакли. Я занят в спектаклях Театра имени Моссовета и Театра "Et Cetera", - уточнил актер. "И пусть заполняемость зрительного зала, согласно указу мэра Москвы, составляет всего 25%, мне это не мешает. Я как играл, так и играю. Работаю на совесть", - заявил Стеблов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Театра имени Моссовета, в котором многие годы служит Стеблов, сегодня актера поздравят с юбилеем в соцсетях. "Чествовать Евгения Юрьевича будем 11 декабря, когда он отыграет спектакль по пьесе Островского "Не все коту масленица", после которого труппа его родного театра имени Моссовета вживую поздравит одного из своих ведущих актеров", - сказали в пресс-службе.

Актер театра и кино

Евгений Стеблов - родился 8 декабря 1945 года в Москве. Еще будучи студентом первого курса Театрального училища имени Щукина, в 1963 году снялся в фильме Георгия Данелия "Я шагаю по Москве", который вывел его в круг самых востребованных молодых актеров страны. За дебютом последовали роли в других лентах - "Первый троллейбус", "До свидания, мальчики", "Перекличка", "Урок литературы".

После окончания Щукинского училища в 1966 году Стеблова пригласили в Театр имени Ленинского комсомола, который возглавлял Анатолий Эфрос. Тогда, уже с самых первых спектаклей, зрители стали ходить "на Стеблова". Затем в творческой биографии актера был Центральный театр Советской армии.

В 1969 году Юрий Завадский приглашает актера в труппу Театра им. Моссовета, членом которой он остается по сей день. За полвека службы в этом театре Стеблов создал целую галерею ролей. Одна из них - Алеша в спектакле Павла Хомского "Братья Карамазовы" по Достоевскому. Не меньшей актерской удачей стал и другой герой Достоевского - Егор Ильич Ростанев из спектакля "Фома Опискин" в постановке Сергея Юрского. В арсенале Стеблова также герои произведений Чехова, Горького, Островского, Ибсена, Уайльда.

На протяжении всей творческой жизни Евгений Стеблов много работает в кино и на телевидении. Он снимался в фильмах Сергея Соловьева ("Егор Булычов и другие"), Никиты Михалкова ("Раба любви", "Несколько дней из жизни И. И. Обломова", "Сибирский цирюльник"), Игоря Масленникова ("Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"). В общей сложности актер снялся в более чем 50 фильмах и сериалах.

Всегда в работе

Своим творческим опытом Стеблов делится с будущими артистами. В течение многих лет он преподает актерское мастерство, сначала в Театральном училище им. Щукина, затем - в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. В настоящее время Стеблов - профессор Института театрального искусства (ИТИ) им. народного артиста СССР И. Д. Кобзона.

А еще он пишет книги и занимается общественной деятельностью, многие годы являясь первым заместителем председателя Союза театральных деятелей России.

Стеблов удостоен звания народного артиста РФ. Он - лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской, кавалер орденов Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" IV степени.