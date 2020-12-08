"Мелодия" выпустила запись "24 прелюдий для фортепиано" Дебюсси в исполнении Батагова

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" опубликовала цифровой альбом с концертом российского композитора и пианиста Антона Батагова, записанным в 2015 году в Екатеринбурге, где он исполнил Первую тетрадь "24 прелюдий для фортепиано" Клода Дебюсси. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Мелодии".

"Фирма "Мелодия" публикует цифровой альбом с записью концерта Антона Батагова в Екатеринбурге в 2015 году, на котором прозвучала Первая тетрадь "24 прелюдий для фортепиано" Клода Дебюсси", - говорится в сообщении.

Издание доступно на платформах Apple Music, Яндекс.Музыка, YouTube, Spotify. Монтажом и сведением записи для цифрового альбома занимался лично Батагов. Как отмечает музыкант, профессиональная работа звукорежиссера Шамиля Гайнетдинова, записавшего концерт, позволила при сведении найти правильный звук, передать "джазовое" нажатие на клавиши рояля и даже не потерять издаваемый зрителями шум - сохранить ощущение зала, что музыкант считает важной частью концерта.

"Кашель! Теперь это большая художественная ценность, поэтому удалять его хитрыми плагинами - просто грех. Его на этом концерте совсем немного, зато кашель перед последним аккордом последней вещи - это примерно как воробей в Большом зале консерватории в моем альбоме "Чайник" и чей-то телефон в "Прерванной серенаде". Если бы я, как некоторые коллеги, в этот момент остановился, чтобы устыдить того, кто не выключил телефон, серенада получилась бы прерванной в прямом смысле. Но я, наоборот, порадовался новым звуковым краскам, спонтанно дополнившим иную реальность Дебюсси, - мне почему-то кажется, ему бы это понравилось", - цитируют Батагова в "Мелодии".

Композитор и пианист Батагов ассоциируется с "минимализмом" в постсоветском музыкальном пространстве, отмечают в "Мелодии".

"Батагов открыл "иную реальность" поставангарда и со временем сосредоточился на композиторской деятельности, и лишь на рубеже 2010-х снова начал исполнять "чужую" музыку. Впрочем, его воспроизведение Баха, Пёрселла и английских вёрджиналистов трудно назвать исполнением в традиционно-"консерваторском" смысле. Это очищенная от музыкантских наслоений tabula rasa нотного "уртекста" (воспроизведение точной записи авторского варианта - прим. ТАСС) и одновременно предельно актуальное отражение в зеркале XXI столетия, прошедшего через авангард, джаз, рок и нью-эйдж", - говорится в сообщении.