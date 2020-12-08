Кабинет Ирины Антоновой в ГМИИ станет мемориальным пространством

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина направил Министерству культуры ряд предложений по увековечению памяти президента музея Ирины Антоновой, которая умерла 30 ноября. Среди них планы по созданию международного исследовательского центра, открытие в ее кабинете мемориального пространства, присвоение имени Антоновой одному из зданий музейного квартала.

"В целях увековечения памяти Ирины Антоновой Пушкинский музей предлагает создать международный центр передовых гуманитарных исследований ее имени - Антоновский центр", - сообщила пресс-служба музея во вторник. Задача центра - открытие новых горизонтов изучения истории искусства и гуманитарного знания в целом через создание благоприятных возможностей для творческого развития представителей золотого фонда молодых ученых-гуманитариев из РФ и из-за рубежа, формирование общего исследовательского пространства.

В пресс-службе добавили, что центр будет построен по модели исследовательского института с ротируемым составом старших и младших членов. "За прозрачность его деятельности и аналитическую экспертизу результатов исследований будет отвечать международный наблюдательный совет и международный научный совет. Для обеспечения работы центра предлагается создать специальный фонд", - уточнили в музее.

"Кабинет, где работала Ирина Александровна, будет превращен в мемориальное пространство памяти всех директоров музея - от Цветаева до Антоновой", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в музее предлагают присвоить имя Антоновой одному из зданий музейного комплекса на Волхонке - Галерее искусства старых мастеров. Там будут представлены полотна европейских художников XIII - начала XIX вв. Помимо основной экспозиции проектом предусмотрены залы для проведения крупных выставок, фондохранилище, реставрационные мастерские и большая общественная зона, включающая образовательный центр, кафе, музейный магазин. Галерея искусства старых мастеров будет соединена с главным зданием музея подземным переходом над анфиладой выставочных залов.

Памяти Ирины Александровны будут посвящены крупные научные и выставочные мероприятия, намеченные на следующий год. Среди них ежегодный симпозиум "Випперовские чтения", учрежденный Антоновой в 1967 году. Чтения будут приурочены к сорокалетию эпохальной выставки "Москва - Париж" (1981), организованной Антоновой. Президенту музея также будет посвящен масштабный выставочный проект "Морозовы", рассказывающий о семье великих московских коллекционеров французской и русской живописи, который состоится осенью 2021 года в партнерстве с Эрмитажем и Третьяковской галереей.