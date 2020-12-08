Новым художественным руководителем театра Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна назначен Сергей Газаров. Нового художественного руководителя представил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский", - говорится в сообщении.

По словам Сергея Газарова, данный театр ему очень хорошо знаком.

"Я принял предложение департамента культуры возглавить театр в качестве художественного руководителя, хорошо понимая, в каком сложном положении находится театр, какие проблемы и первостепенные задачи придется решать, а их не мало. Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем", - приводятся в сообщении слова Газарова.

12 марта 1996 года на основе курса актерского факультета ВГИКа, где Армен Борисович преподавал, был создан Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

О новом руководителе

Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. Окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского (1980, мастерская Олега Табакова). После окончания института работал в московском театре "Современник". С 1986 по 1991 год служил в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова, где дебютировал как режиссер со спектаклем "Ревизор". С 1998 по 2000 год был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.

В кино дебютировал в 1980 году. Сыграл в фильмах и сериалах "Выигрыш одинокого коммерсанта", "Родня", "Август. Восьмого", "Доктор Живаго", "Годунов" и других. С 1989 года начал работать в качестве кинорежиссера.

Лауреат премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года - за постановку спектакля "Ревизор" на сцене Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 2007 году получил премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая мужская роль в кино" за исполнение роли присяжного заседателя №7 в художественном фильме "12" Никиты Михалкова.

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