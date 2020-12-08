Чайковский стал самым популярным отечественным музыкантом у иностранных слушателей Spotify

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Композитор Петр Ильич Чайковский стал самым популярным отечественным исполнителем у иностранных пользователей международного музыкального сервиса Spotify в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании.

На втором месте рейтинга после Чайковского, произведения которого доступны в порядка 100 плейлистах на Spotify, попал Tony Igy - композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia", известного по мему с танцующими носильщиками гроба (coffin dance). На третьей позиции - дуэт Rauf & Faik, их первый хит вышел в 2018 году. В этом году они также выпустили сразу несколько успешных синглов.

Четвертое место занял петербургский DJ-дуэт Matisse & Sadko, пятое - диджей из Энгельса ARTY, на счету которого не один музыкальный фестиваль, а в дискографии множество совместных работ с такими исполнителями, как Armin van Buuren, Above & Beyond и Paul van Dyk.

Spotify основали в 2006 году шведы Даниель Эк и Мартин Лорентсон, первый запуск состоялся в 2008 году. На сегодняшний день Spotify является самым популярным аудиостриминговым сервисом по подписке в мире и насчитывает более 320 млн пользователей, включая 144 млн подписчиков Spotify Premium в 92 странах мира. В России Spotify запустился 15 июля 2020 года.