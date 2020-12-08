Аудиокниги Достоевского и Толстого назвали самыми прослушиваемыми за рубежом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Федор Достоевский занял первое место в рейтинге российских писателей, переведенные произведения которых в аудиоформате чаще всего прослушивали за рубежом в 2020 году. Такие данные приводит книжный сервис Storytel по итогам проведенного исследования.

"Мы проанализировали статистику прослушивания российских авторов, переведенных на другие языки. Самым прослушиваемым российским писателем в 20 странах присутствия Storytel стал Федор Достоевский. На втором месте Лев Толстой. Третье место у зарубежных слушателей занимает Михаил Булгаков", - сказали ТАСС в пресс-службе сервиса.

В первой пятерке также Николай Гоголь и современный популярный российский автор Дмитрий Глуховский.

Самым популярным жанром в мире в 2020 году стал детектив. На втором месте по прослушиваниям - художественная литература, на третьем - книги для детей.

Самым популярным автором у российской аудитории в 2020 году, как и в прошлом году, стал Борис Акунин, на втором месте Юваль Ной Харари, на третьем - Стивен Кинг.

По данным пресс-службы, количество подписчиков в Storytel по всему миру составляет около 1,4 млн.