В Северной Осетии откроют дом-музей дигорского поэта Блашка Гуржибекова

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии утвердило передачу старинного дома, в котором жил первый дигорский поэт Блашка Гуржибеков, в республиканскую собственность. В здании будет создан дом-музей поэта, сообщил во вторник председатель правительства Таймураз Тускаев.

"Домовладение выдающегося осетинского поэта Блашка Гуржибекова было приобретено за счет резервного фонда главы и правительства республики. Сегодня наша задача - разработать концепцию [развития], дом старинный, казачий, несет в себе характеристики того времени. Для нас важна задача его сохранить и встроить в общую музейную систему нашей республики", - сказал он на заседании правительства региона.

Дом XIX века находится в Ново-Осетинском сельском поселении. В 2020 году при поддержке главы республики Вячеслава Битарова здание выкупили у собственника. Во вторник состав правительства утвердил передачу дома с муниципального на республиканский уровень под управление Национального музея Республики Северная Осетия-Алания. "Нужно проговорить со специалистами, литераторами, сделать его посещаемым, чтобы жители республики знали о выдающихся личностях нашего народа", - отметил Тускаев.

Блашка Гуржибеков писал на дигорском диалекте, одном из основных диалектов осетинского языка. Он считается первым дигорским поэтом и основоположником дигорской литературы. По данным архивной службы республики, первое издание стихов Гуржибекова вышло в 1903 году. Поэт погиб в 37 лет в ходе Русско-японской войны.