Работы по реставрации кинотеатра "Художественный" в центре Москвы завершены

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрационные работы в кинотеатре "Художественный" в Москве. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Работы по реставрации и приспособлению кинотеатра "Художественный" завершены. В настоящий момент на рассмотрении в департаменте находится отчетная документация. По поводу открытия у нас нет информации, к сожалению", - сказал собеседник агентства.

Старейший кинотеатр Москвы был закрыт на реставрацию в январе 2014 года. Обязательства по восстановлению кинотеатра в 2016 году взяла на себя компания A&NN Александра Мамута, с 2019 года он является совместным активом Rambler Group и A&NN.

Ранее сообщалось, что в октябре фасад здания открыли после реставрации. Кинотеатру не только вернули прежнее название - "Художественный электро-театръ". На фасаде можно увидеть отреставрированные маскароны и барельефы "Селена" и "Гелиос", надписи "Входъ" и "Выходъ" над парадными дверьми. Также энергетики компании "Россети Московский регион" реконструировали подстанцию, питающую "Художественный". Это позволило выдать дополнительные мощности для работы современного оборудования в учреждении. Планируется, что кинотеатр будет готов к открытию к концу этого года.

"Художественный" открылся в Москве в 1909 году. Здание кинотеатра было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В 1926 году в нем состоялась премьера фильма Сергея Эйзенштейна "Броненосец Потемкин", а в 30-е годы там показали первые советские звуковые и цветные фильмы.