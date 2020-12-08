В Эрмитаже открылась выставка британского фотографа и дизайнера ХХ века Сесила Битона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж открыл ретроспективную выставку британского фотографа моды и знаменитостей ХХ века, дизайнера Сесила Битона, на которой представлено более 100 работ из архива студии самого фотографа, музея Виктории и Альберта в Лондоне, архивов журналов Vogue и Vanity Fair. Церемония открытия прошла в режиме онлайн.

"Это выставка звезды фотографии о звездах. <...> Это рассказ о красивой жизни. Когда люди делают сами ее красивой, когда фотограф по-своему преображает звезд, когда звездами становятся люди, не рожденные звездами. Это прекрасная фотографическая выставка в русле традиций Эрмитажа", - сказал на церемонии открытия генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он отметил, что "увидеть британскую выставку в Эрмитаже и до пандемии было не так просто, а сейчас тем более". Пиотровский поблагодарил ее организаторов, которые сделали это возможным.

Сессил Битон (1904-1980) за более чем пятидесятилетнюю карьеру успел создать огромную по масштабам и охвату портретную галерею: от голливудских звезд и модельеров первой величины до богемных художников, танцоров балета. Среди его героев были Чарльз Джеймс, Кристобаль Баленсиага, Ив Сен Лоран, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли и другие знаменитости. В 1964 году он был награжден американской премией "Оскар" за работу над фильмом "Моя прекрасная леди". В 1972 году удостоен титула "сэр".

"Ретроспективная выставка знаменитого фотографа Сесила Битона в Главном штабе позволит увидеть трансформацию звездной индустрии XX века и проследить развитие истории фотографии, ставшей мастерской по созданию ярких, притягательных личностей. Экспозиция насчитывает более ста работ, выполненных Битоном в разные годы. Это не только самые известные фотографии Сесила Битона, но и работы, рассказывающие о "кухне" модной съемки середины века - серии контрольных отпечатков с авторскими пометками, коллажи, снимки со следами ретуши. Особое внимание будет уделено связям Сесила Битона и русской культуры - один из разделов экспозиции посвящен съемкам для "Русских балетов", - сообщила пресс-служба Эрмитажа.