Музейный фонд Чечни пополнили более 200 произведений искусства

ГРОЗНЫЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Музейный фонд Чеченской Республики пополнили более 200 произведений искусства: живопись, графика и прикладное искусство, принадлежавших ранее Международной конфедерации союзов художников (МКСХ). Об этом ТАСС сообщил во вторник директор Национального музея региона Ваха Асталов.

"Министерство культуры РФ передало Национальному музею Чеченской Республики 219 произведений, обращенных в собственность государства, то есть принадлежавшие упраздненной Международной конфедерации союзов художников. Они были на временном хранении в государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО". Это 100 картин живописи, 94 графические работы, 25 экспонатов прикладного искусства", - отметил собеседник ТАСС.

Во вторник в Грозном открылась первая выставка новых экспонатов. Жителям и гостям столицы представили 80 работ русских, азербайджанских, армянских, узбекских и казахских авторов, они относятся к 1970-1990 годам ХХ века. "Выставка художественных произведений "Времен связующая нить" состоит из разноформатных и разноплановых работ - от масштабных полотен до камерных, от реализма до абстракции. Оставшиеся произведения также представят зрителю в период ротации", - добавил Асталов.

В 2017 году Верховный суд РФ вынес решение о ликвидации МКСХ, удовлетворив иск Минюста РФ. Обязанность по осуществлению ликвидации организации суд возложил на ее учредителя - Всероссийскую творческую общественную организацию "Союз художников России". Международная конфедерация союзов художников пришла на смену ликвидированному Союзу художников СССР в 1992 году.

В 2019 году Владимир Мединский, который тогда возглавлял Минкультуры РФ, на фестивале "Интермузей" вручил региональным музеям приказы на пополнение их фондов экспонатами из коллекции Международной конфедерации союзов художников. Как сообщал Мединский, тогда были подписаны приказы на передачу 24 тыс. музейных предметов из 53 тыс.