Премьеру сериала про хоккей "Крюк" запланировали на 23 февраля

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Сериал медиасервиса Megogo "Крюк", посвященный хоккейной жизни, выйдет 23 февраля, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор платформы Виктор Чеканов.

"Закончились съемки первого для нас большого сериального проекта, мы рады, что с нами работала такая сильная и талантливая творческая команда продюсеров, актеров и всей съемочной группы. Мы верим, что зрителям сериал "Крюк" понравится, а первый эпизод мы планируем показать эксклюзивно на Megogo 23 февраля 2021 года", - рассказал он.

В пресс-службе сервиса пояснили, что крюк - это название нижней части клюшки и прозвище главного героя сериала - хоккейного агента Никиты Крюкова, которого сыграл Юрий Колокольников.

"Несмотря на то, что матч длился не три периода, а три месяца съемок, это был очень динамичный матч, я бы даже сказал, предельно турбулентный. Спасибо всем участникам этого буйного процесса, всем спортсменам, которые помогали и принимали участие, хоккейным клубам, которые пустили нас снимать у себя на стадионах, ну и конечно, всей съемочной группе. С этой командой мы дошли до конца, выдержали этот темп, выстояли в этой битве", - цитирует актера пресс-служба Megogo.

Также в картине принимают участие актеры Агата Муцениеце, Катя Кузнецова, Алексей Маклаков, Алексей Барабаш, Екатерина Маликова, Александр Голубков, Ирина Безряднова, Владимир Канухин и Ксения Собчак, которая снялась в камео. Режиссером сериала стал дебютант Иван Оганесов.

Планируется, что первый сезон будет состоять из 10 серий. Съемки проходили в локациях "ВТБ-Арены", Центрального стадиона Динамо имени Льва Яшина и Ледового дворца Арена Балашиха им. Ю. Е. Ляпкина.