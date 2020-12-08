Всероссийский музыкальный конкурс объявил лауреатов по специальности "Арфа"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Арфистки из Центрального федерального округа стали лауреатами Всероссийского музыкального конкурса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организатора смотра - компании "Росконцерт".

"В третьем туре по специальности "Арфа" состязались четыре исполнительницы из Центрального федерального округа", - рассказали организаторы.

Первую премию завоевала учащаяся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. Чайковского Екатерина Дворецкая. Второй приз разделили солистка Государственной академической симфонической капеллы России Татьяна Емельянова и артистка оркестра Государственного академического Большого театра России Марина Чудакова. Третью награду присудили студентке Московской консерватории, солистке Российского национального молодежного симфонического оркестра Маргарите Баблоян.

Прослушивания проходили с 5 по 8 декабря в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве в закрытом режиме из-за пандемии коронавируса. Трансляции велись на YouTube-канале "Росконцерта" и на портале "Культура.РФ".

"Было очень много талантливых исполнителей, и я верю, что тем, кому в этом году не удалось завоевать премию, обязательно улыбнется удача в следующий раз, - привели в пресс-службе слова председателя жюри, дирижера, пианиста Максима Шостаковича. - Такие конкурсы надо проводить как можно чаще, тем более по специальности "Арфа", ведь исполнителей на этом инструменте не так много. Время идет и хочется, чтобы оркестры пополнялись яркими музыкантами-арфистами".

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в 2010 году правительством РФ с целью продолжения традиций Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. Проект проводится Министерством культуры РФ и охватывает все основные специальности академического музыкального исполнительства и проходит четырехлетним циклом. В этом году состязания также проходили по специальности "Орган", "Духовые инструменты" и "Ансамбли духовых инструментов", "Ударные инструменты". Победители получают денежные призы: лауреаты первой категории - 350 тыс. руб., второй - 250 тыс. руб., третьей - 150 тыс. руб.